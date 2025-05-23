Где правильно хранить картофель, чтобы не бояться потерять его свежесть.

Картофель — один из основных продуктов на кухне украинцев. Вариаций его использования или приготовления просто огромное множество, будь то приготовление хрустящего, золотистого картофеля фри или подача идеально запечённого картофеля к жаркому.

Однако, несмотря на простоту приготовления, сохранить картофель свежим бывает не так уж просто. Очень неприятно в какой-то момент обнаружить, что картофель стал мягким и начал прорастать. Тем не менее, при правильном хранении картофель может оставаться свежим до пяти месяцев, пишет Mirror.

Существует множество советов по его хранению, включая одобренное экспертами хранение в холодильнике, но найти свободное место на кухне порой бывает проблематично. Поэтому имеет смысл рассмотреть другие зоны в доме, где картофель можно хранить в течение нескольких месяцев.

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Самое главное, если вы хотите продлить срок хранения картофеля, пластика следует избегать любой ценой. Вместо этого лучше использовать более "дышащие" материалы — бумажный пакет или, если картофеля много, картонную коробку с отверстиями. Пластик известен тем, что удерживает влагу, что ускоряет порчу картофеля и приводит к его прорастанию уже через несколько недель.

После того как вы переложите картофель, если на кухне не хватает места, один немного нестандартный, но одобренный садоводами вариант позволит хранить его свежим до четырёх месяцев. Эксперт по садоводству Рэнди Леммон сообщил, что идеальная среда для хранения картофеля — это прохладное, тёмное и хорошо проветриваемое место, где не образуется плесень.

В отличие от традиционного хранения на кухне, Рэнди предлагает использовать свободную комнату и складывать картофель под неиспользуемую кровать в неглубоких коробках.

Пустующая кровать — идеальное место для хранения: она обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха и защищает картофель от света и других овощей, таких как лук, который выделяет газы, ускоряющие порчу.

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