Нужны дипломатические шаги к реальному миру и новые санкции против России, подчеркнул украинский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что усиление давления на Россию таки заставит ее к прекращению огня.

Об этом он сказал в своем видеообращении в Telegram, комментируя завершение первого этапа крупнейшего обмена пленными, о котором договорились украинская и российская делегации в Турции.

"Фактически единственный значимый результат встречи в Турции - все остальное россияне блокируют. Пока блокируют", - отметил глава государства.

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Он отметил, что возвращение из плена наших граждан - это именно то, над чем постоянно работает украинская сторона.

"Сегодня дома почти 400 человек - 390. Это военные и гражданские. Завтра и послезавтра - тоже следующие этапы. Формула - тысяча на тысячу. Я благодарен всем и всей нашей команде, которая вовлечена в реализацию обмена. И обязательно благодарю всех наших воинов на фронте, которые обеспечивают пополнение для Украины именно обменного фонда. Также хочу поблагодарить сегодня наших правоохранителей за то, что добавляют в обменный фонд российских диверсантов и коллаборационистов. Важно, что Украина возвращает своих... И так же, как удается это, должно удаваться и все остальное", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что нужно прекращение огня, нужны дипломатические шаги к реальному миру, создание действенной архитектуры безопасности.

"Объединяем партнеров ради этого. И точно время давить на Россию больше, чтобы результат был не один, а все то, что нужно. И когда у россиян уже неделя ушла на формулировку так называемого "меморандума", который они хотят, чтобы ответить на необходимость прекратить огонь, - это точно издевательство над всем миром. Столько времени! Каждый день на войне - это потеря жизней. Конечно, в России людей не считают. Но мир должен считать. Новые санкции против России нужны. Я благодарю каждого и каждую, кто это адвокатирует и поддерживает", - сказал президент.

Зеленский сообщил также, что сегодня заслушал доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги по выполнению поставленных перед ним задач по работе с партнерами по финансированию украинского производства.

"Первое: обеспечить дополнительное финансирование для производства артиллерии - снарядов. Результат есть - две трети средств уже обеспечены. Второе: дополнительное финансирование средств на производство дронов в Украине. Средства будут", - сказал президент.

Также Зеленский анонсировал новые санкционные пакеты.

"Сегодня также был доклад, мы готовим новые санкционные пакеты. Сильные санкционные пакеты", - отметил президент.

Что известно о последнем обмене пленными

Как сообщал УНИАН, Украина в рамках договоренностей с РФ об обмене "1000 на 1000" вернула сегодня из плена почти 400 военных и гражданских. Из тех, кто вернулся сегодня домой, 270 - это военнослужащие Сил обороны, которых взяли в плен на разных направлениях в разные годы широкомасштабного вторжения, а 120 - гражданские граждане.

Среди военных есть представители ВСУ, в частности ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Госпогранслужбы Украины.

Среди освобожденных сегодня - 3 женщины и 387 мужчин.

Обмен стал возможным на основании договоренностей 16 мая в Стамбуле. Тогда состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций Украины и РФ о прекращении войны. Никакого реального прогресса на пути к прекращению войны не произошло, однако стороны смогли договориться о большом обмене пленными по формуле "1000 на 1000".

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