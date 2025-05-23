По словам политолога, из Украины хотят сделать нестабильный буфер с РФ.

Деятельность венгерских шпионов, которых раскрыли на Закарпатье украинские правоохранители, свидетельствует о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стремится насадить нарратив об опасности Украины для соседних стран. Об этом в эфире Киев24 сказал политолог Игорь Чаленко.

По его словам, ситуация с разоблачением агентуры болезненно ударило по репутации официального Будапешта и премьер-министра страны Виктора Орбана.

"Когда поймали венгерских агентов непосредственно на Закарпатье, это очень болезненно ударило по репутации официального Будапешта. Потому что вопрос: "А, зачем собирать военную информацию о дислокации украинских войск, украинских мест расположения, складов, инфраструктуры, всего остального. Понятно, что это не нужно странам НАТО, но это крайне важная информация, например, для организации массированных ракетных ударов", - сказал специалист.

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То, что разоблачена впервые агентурная сеть Венгрии на Закарпатье, как отметил политолог, очень серьезно ударило непосредственно по Орбану, которому теперь надо "подправить собственную репутацию". Кроме того, происходит попытка насадить нарратив, что Украина опасна для соседних стран, и поэтому ее надо оставлять определенным буфером.

"Мы прекрасно осознаем, что на мировом уровне идет попытка насадить нарратив, что Украина опасна, что Украина является террористическим государством, что Украина является якобы угрозой для своих соседей. И таким образом дополнительно создать аргументацию, почему Украину нельзя брать, ни в Европейский Союз, ни в Североатлантический Альянс, и оставлять ее нестабильным буфером с Российской Федерацией", - пояснил политолог.

По его словам, венгерская власть фактически продуцирует скандалы, которые не имеют ничего общего с реальностью, но это очень хорошо помогает в создании очередного внешнего врага перед выборами в апреле 2026 года. Поэтому, по словам Чаленко, будет еще не один такой скандал и ситуация будет еще ухудшаться.

Он убежден, что Украина имеет всю аргументацию для того, чтобы инициировать расследование. "Просить, и коллег из Европейского Союза, и партнеров по НАТО, все же, сделай внутреннее расследование. Потому что речь идет конкретно о безопасности всех этих международных образований. Конечно, мы понимаем, что Венгрия нам ставит палки в колеса. Например, по теме евроинтеграции", - подчеркнул политолог.

По его словам, не может страна НАТО, страна ЕС шпионить еще и в таком резонансном регионе, как Закарпатье. Чаленко напомнил, как публиковалась в контексте с "предвыборными мероприятиями" карта "Большой Венгрии", на которую было нанесено украинское Закарпатье.

"Мы прекрасно понимаем, что даже в предвыборной риторике даже были определенные посягательства в отношении территориальной целостности Украины", - акцентировал политолог.

Шпионский скандал с Венгрией

Как писал УНИАН, СБУ впервые в истории разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в ущерб Украине. Задачей этой ячейки был сбор информации о военной защищенности Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона, изучение общественно-политических взглядов местных жителей и тому подобное. Задержаны два агента.

Сразу после этого в Венгрии вдруг нашлись "украинские шпионы". Однако быстро выяснилось, что это давние бизнес-партнеры Виктора Орбана, с которыми, очевидно, возник бизнес-конфликт.

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