Теперь иностранные лидеры должны трижды подумать, прежде чем лично встречаться с Трампом.

Президент США Дональд Трамп запустил новое "телешоу" для своих сторонников, суть которого заключается в том, чтобы приглашать иностранных лидеров на встречу в Белом доме, а затем унижать их в прямом эфире. Об этом пишет Financial Times.

В среду в Овальный кабинет был приглашен президент Южной Африки Сирил Рамафоса. Он приехал обсудить торговлю и инвестиции, а вместо этого стал объектом политического буллинга.

Трамп раскритиковал его из-за давно опровергнутых сообщений о том, что белых южноафриканских фермеров якобы массово убивают и изгоняют с их земель - утверждения, которые Рамафоса отверг. Президент США даже приглушил свет, чтобы показать монтаж видеоклипов, которые якобы демонстрируют насилие в отношении белых.

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Сейчас политические эксперты пытаются понять, что означает эта засада в Овальном кабинете и как она повлияет на внешние отношения Америки.

Джон Болтон, который был советником Трампа по национальной безопасности во время его первого срока, заметил, что такое поведение президента США отбивает у иностранных лидеров любое желание встречаться с ним. "Я думаю, что это контрпродуктивно", - подчеркнул Болтон.

Стивен Вертхайм, историк американской внешней политики из Фонда Карнеги за международный мир, отметил, что поведение Трампа может окончательно похоронить надежды на личную встречу с китайским диктатором Си Цзиньпином. Тот ни за что не хотел бы стать участником такой засады во время переговоров.

Financial Times отмечает, что южноафриканский президент был не первым, кому Трамп устроил ловушку в Овальном кабинете. В последний день февраля то же самое произошло с лидером Украины Владимиром Зеленским, на которого Трамп наседал вместе со своим вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Но и кроме Зеленского Трамп пытался "буллить" других иностранных лидеров, в частности президента Франции Эммануэля Макрона и нового премьер-министра Канады Марка Карни. Просто с ними "шоу" получилось не столь ярким, как с презилентами Украины и ЮАР.

Эксперты говорят, что такое поведение Трампа подрывает международный авторитет США, играя на руку Москве и Пекину. Особенно на фоне других действий Трампа в международной политике.

"В России и Китае откупоривают шампанское. США значительно потеряют влияние в мире в результате таких инцидентов", - сказал Кристоф Хойсген, который был советником по национальной безопасности бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.

При этом для обозревателей остается загадкой, зачем президент США вообще такое делает. Например, в случае с Рамафосой Трамп должен был бы обсудить с ним ряд важных вопросов в области экономики и международной политики. Вместо этого Трамп зациклился на давно опровергнутых заявлениях о геноциде белых фермеров-африканеров.

Уже упомянутый экс-советник Трампа Джон Болтон выразил сомнение, что Белый дом консультировался с экспертами-африканистами перед тем, как обвинить Рамафосу в геноциде белых.

"Что это говорит другим лидерам мира? Что чистая пропаганда, если она попадает в мозг Трампа, вдруг становится тем, о чем он говорит публично с главой иностранного правительства?" - риторически спросил он.

Странная политика Трампа: последние новости

Как писал УНИАН, Трамп до сих пор уклоняется от введения новых санкций против России, несмотря на уже всем очевидное нежелание Путина прекращать войну. Вместо этого сегодня он анонсировал новые огромные пошлины против Евросоюза, хотя против той же России не было введено никаких пошлин.

Бывший украинский дипломат и политик Роман Бессмертный сделал предположение, что странная любовь Трампа к России имеет простое объяснение: нынешний американский президент когда-то в прошлом дал себя скомпрометировать российским спецслужбам, и теперь Путин имеет на него компромат.

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