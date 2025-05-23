Apple Glass станут логичным продолжением стратегии, заложенной с выходом Vision Pro, пишет Bloomberg.

Apple отказалась от идеи выпустить Apple Watch со встроенной камерой, о разработке которых стало известно недавно. Вместо них бигтех сфокусировал свое внимание на собственных умных очках, где функция камеры будет встроена изначально.

Об этом рассказал Марк Гурман из Bloomberg. По словам журналиста, умные очки с ИИ-функциями компания выпустит уже в следующем году, скорее всего, в конце года. Производство прототипов должно начаться в конце 2025-го.

Сообщается, что такие смарт-очки будут оснащаться камерами, микрофонами и динамиками, "что позволит им анализировать окружающую среду и передавать информацию владельцу в режиме реального времени".

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С помощью гаджета можно будет принимать телефонные звонки, управлять воспроизведением музыки, делать фотографии, выполнять перевод речи в реальном времени, а также использовать навигатор. Очки будут похожи на предложение от Meta, но лучше сделаны, пишет Гурман.

В отчете говорится, что смарт-очки от Apple станут логичным продолжением стратегии, заложенной с выходом Vision Pro. Только теперь ставка делается не на вау-эффект, а на удобство и естественность.

Цукерберг считает, что смарт-очки станут гаджетом №1 к 2030 году. Причем, это совсем не значит, что другие гаджеты станут историей: компьютеры и телефоны все так же будут использоваться, но реже.

Ранее руководитель Apple допустил, что Айфоны станут ненужным уже через 10 лет. Искусственный интеллект может заставить iPhone пойти по пути бывшего "золотого гуся" Apple – iPod.

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