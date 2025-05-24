Один из самых богатых людей России Алексей Мордашов обрел неожиданного противника в лице губернатора региона, где работает его сталелитейная компания "ПАО Северсталь".

Как пишет Bloomberg, это стало очередным свидетельством угасания власти российских олигархов, ускоренного вторжением в Украину.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов нацелился на сталелитейную компанию, участвуя в том, что он назвал "перепалкой в ​​стиле Бивиса и Баттхеда". Он ввел запрет на найм мигрантов для работы на стройках, но затем отменил его, когда "Северсталь" пожаловалась, что это поставит под угрозу проекты в регионе.

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Противостояние между пятым человеком в списке самых богатых людей России, состояние которого составляет 22,5 миллиарда долларов, и Филимоновым - еще один признак того, что миллиардеры утратили свой статус олигархов.

Упадок власти магнатов начался после прихода к власти Путина более двух десятилетий назад, и к моменту введения санкций против многих из них, они сохранили в основном ограниченное влияние на политику. С тех пор российский лидер стремится создать "новую элиту", построенную на основе его военного вторжения..

"Миллиардеры окончательно перестали быть олигархами или самыми влиятельными людьми даже в своих регионах", - говорит Александра Прокопенко, научный сотрудник Центра Карнеги "Россия -Евразия". "Они стали владельцами активов и жестко зависят от воли Кремля".

Кремль дал четкий сигнал губернаторам, что они должны следить, чтобы предприятия тратили доходы на инвестиции, а не на дивиденды, уделяя особое внимание социальным нуждам, сказал один олигарх, пожелавший остаться анонимным. По его словам, трудно сказать "нет" чему-либо, и жалобы не всегда принимаются, поскольку Кремль занят войной.

Губернаторы, как правило, зависят от бизнеса, но бизнес также должен учитывать жалобы региональных лидеров в адрес Кремля, сказал другой олигарх.

Губернатор Филимонов указал, что конфликту способствовали решение "Северстали" сократить некоторые местные инвестиции, а также идеологические разногласия. Он намекнул, что бизнесмену не хватает патриотизма, и раскритиковал его за "квазилиберальную ориентацию".

В этом месяце суд продлил срок содержания под стражей Вадима Мошковича, миллиардера-основателя компании "Русагро" по делу о хищении. Как и Мордашов, Мошкович когда-то был постоянным участником деловых встреч с Путиным. Прокуроры возбудили десятки дел о национализации, а в этом году суд заморозил доли в аэропорту Домодедово, принадлежащие миллиардеру Дмитрию Каменщику.

"Старые элиты становятся заложниками переформатирования режима на фоне войны", - говорит Мария Снеговая, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований по России и Евразии. "Больше нельзя оставаться нейтральным".

Дело Мордашова является наглядным примером более широких тектонических сдвигов для олигархов. 59-летний миллиардер десятилетиями пользовался относительно спокойной жизнью. Будучи партнером Юрия Ковальчука, давнего соратника Путина, в нескольких компаниях, Мордашов получал рекордные дивиденды от "Северстали" и расширял свою империю в России и за рубежом.

45-летний Филимонов поддерживает тесные связи с кремлевской элитой, несколько лет работал в администрации президента. Он отстаивает так называемые традиционные ценности - как и Путин - и известен провокационными действиями, такими как установка памятника Сталину.

Война России против Украины и последовавшие санкции нанесли удар по Мордашову и его империи. Напряженность между Мордашовым и региональными властями усилилась, когда он вывел инвестиции из лесной промышленности региона.

"В современной России элита, особенно бизнес-кланы, слабеет по мере того, как режим Путина становится все более персонализированным", -говорит Николай Петров, старший научный сотрудник Центра новых евразийских стратегий. "Никто из элиты больше не может чувствовать себя в безопасности. Опасность всегда была, но теперь она стала более явной".