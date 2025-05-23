Последним шагом была дипломатическая нота от США, полученная сегодня.

Украина и США завершили все необходимые процедуры для запуска Американско-Украинского фонда восстановления. Об этом сообщила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, последним шагом была дипломатическая нота от США, которая сегодня была получена от Временной поверенной в делах США в Украине Джули С. Дэвис.

"Теперь можно официально считать, что Фонд запущен. Имеем равноправное партнерство, которое уважает национальные интересы Украины, предусматривает совместное с Америкой управление и инвестирование. Работа Фонда ориентирована на будущее, в котором США и Украина совместно вкладывают в восстановление и развитие нашего государства", - написала Свириденко в Facebook.

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Соглашение о недрах - последние новости

США и Украина подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам, которое предусматривает создание инвестиционного фонда восстановления Украины.

Издание The Wall Street Journal писало, что соглашение о природных ресурсах, подписанное Вашингтоном и Киевом, отвечает национальным интересам обеих стран.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Инвестиционный фонд будет зарегистрирован в США, но будет действовать в Украине, и основной счет фонда, куда Украина будет зачислять свой вклад, будет открыт в Украине в гривнах.

По его словам, фонд будет наполняться Соединенными Штатами и Украиной в пропорции 50/50. Со стороны США это будут денежные взносы или новая военная помощь, например, системы ПВО. Вклад Украины составит 50% от ренты с новых лицензий на добычу нефти, газа и критических минералов.

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