Когда лук нарезается, он выделяет соединение, известное как син-пропантиаль-S-оксид.

Ученые установили, похоже, лучший способ, как резать лук, чтобы не плакать. Соответствующее исследование провели в Корнеллском университете, пишет marthastewart.com.

"Когда лук нарезается, он выделяет соединение, известное как син-пропантиаль-S-оксид, которое активирует нервы, ответственные за выработку слез. Поэтому группа физиков решила изучить, как выделяется это соединение, визуализируя и количественно оценивая выброс капель во время нарезки лука", - говорится в публикации.

Как нарезать лук без слез - лучший способ

Согласно вывода ученых, использование острого ножа при выполнении медленных, контролируемых надрезов, по-видимому, является лучшим способом минимизировать слезы при нарезке лука.

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Чтобы определить это, исследователи покрыли лук черной аэрозольной краской, установили высокоскоростную камеру и начали нарезать, экспериментируя при этом со скоростью.

"Они обнаружили, что более тонкие, острые лезвия, которые двигались медленнее и с меньшей энергией, производили меньше капель. С другой стороны, более толстые, тупые лезвия вызывали взрыв высокоскоростных частиц, которые могли направиться прямо в глаз… Более тупые лезвия производили в 40 раз больше частиц, чем более острые лезвия, а более высокие скорости резки производили в четыре раза больше капель, чем более низкие скорости", - отмечается в статье.

Также ученые установили, что охлажденный лук выделял "заметно больший объем" капель по сравнению с луком комнатной температуры.

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