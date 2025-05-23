Испанские следователи запросили дополнительную информацию о Портнове от украинских и европейских структур.

Испанская полиция считает, что убийство бывшего украинского юриста и экс-нардепа Андрея Портнова имеет признаки тщательно спланированного и заказного.

Как пишет издание El País, по данным следствия, нападение произошло утром 21 мая в престижном районе Посуэло-де-Аларкон, где тот проживал и где расположена школа, в которую ходят его дети.

Журналисты узнали, что нападавший поджидал жертву около автомобиля и выпустил по ней не менее девяти пуль. Именно такое количество гильз нашла полиция на месте убийства.

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Испанская полиция отметила, что нападавший действовал профессионально. В частности, он использовал пистолет с глушителем, а также имел заранее подготовленный маршрут отхода. Следователи не исключают, что преступник мог быть не один, а убийство было тщательно организовано с привлечением сообщников и сменой транспорта для бегства.

В настоящее время правоохранительные органы изучают записи камер видеонаблюдения и окружение Портнова в Испании. Полиция не исключает никаких гипотез. Следователи отметили, что "пока ничего не ясно", хотя ведутся поиски нескольких человек.

Полиция также рассматривает международные аспекты дела, поскольку украинский чиновник был под санкциями США и фигурировал в расследованиях, связанных с коррупцией. Испанские следователи запросили дополнительную информацию о Портнове от украинских и европейских структур.

Испанские власти не предоставили официальных комментариев относительно возможных подозреваемых по делу об убийстве украинского экс-чиновника. Но источники El País указали, что основной версией остается именно заказное убийство по политическим или экономическим мотивом.

Убийство Портнова

Утром 21 мая в Мадриде застрелили соратника беглого президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Тогда в полиции сообщили, что нападавших было 2 или 3. А в Порнова выстрелили 5 раз, среди которых один в голову. Прибывшая на место происшествия скорая, которую вызвал случайный свидетель убийства, констатировала смерть гражданина Украины.

Сегодня стало известно, что тело Портнова привезут похоронить в Украине. Сначала экс-политика планировали похоронить на Байковом кладбище, но потом передумали и выбрали другое место.

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