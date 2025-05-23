Даша Квиткова закрутила роман с футболистом 'Динамо' (фото)

Пара уже не прячется, но и не комментирует свои отношения.

Блогерша Даша Квиткова после развода с Никитой Добрыниным закрутила роман с 23-летним футболистом "Динамо" Владимиром Бражко.

Даша опубликовала в своих соцсетях фотографию, на которой позирует в машине и опирается на мужское плечо. Девушка смотрит в глаза своему избраннику и широко улыбается. Однако лица своего возлюбленного она не показала.

Бражко также опубликовал фотографию с Квитковой, на которой не видно лиц, но видны руки, по которым и можно узнать Дашу. Таким образом Бражко подтвердил, что именно он является новым бойфрендом блогерши.

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Стоит отметить, что ни Квиткова, ни Бражко официально не комментируют свои отношения.

Личная жизнь Даши Квитковой

Даша была участницей "Холостяка" с Никитой Добрыниным. После шоу они продолжили строить свои отношения и даже поженились. Никита сделал предложение Даше на Бали. Вскоре у них родился сын Лев.

Однако несколько лет назад пара рассталась. По их словам, они остались в хороших отношениях ради сына.

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