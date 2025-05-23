Сообщается, что это первый этап в рамках большого обмена "1000 на 1000".

Украина вернула из российского плена 390 защитников. Об этом сообщил в Телеграм президент Владимир Зеленский.

"Возвращаем наших людей домой. Сегодня - 390 человек. Спасибо всем, кто помогает, кто 24/7 работает для того, чтобы украинцы и украинки возвращались домой. Очень важно вернуть всех, кто в плену. Проверяем каждую фамилию, информацию по каждому человеку. Продолжим нашу дипломатическую работу, чтобы такие шаги становились возможными", - написал он.

Президент отметил, что это лишь первый этап большого обмена пленными в формате "1000 на 1000", о котором удалось договориться во время встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле 16 мая.

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По словам Зеленского, ожидается, что следующие этапы обмена состоятся в ближайшие дни - в субботу и воскресенье.

В Координационном штабе по вопросам обращения с пленными уточнили, что из тех, кто вернулся сегодня домой, 270 - это военнослужащие Сил обороны, а 120 - гражданские.

Отмечается, что среди военных есть представители ВСУ, в частности ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины. Они защищали украинскую нацию на Донецком, Луганском, Запорожском, Харьковском, Херсонском направлениях, а также участвовали в боях в Черниговской, Сумской и Киевской областях. Среди освобожденных сегодня - 3 женщины и 387 мужчин.

Договоренность о большом обмене пленными

Как писал УНИАН, 16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций Украины и РФ о прекращении войны. Никакого реального прогресса на пути к миру добиться не удалось, однако стороны смогли договориться о большом обмене пленными по формуле "тысяча на тысячу".

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявлял, что ожидает масштабного обмена на этой неделе.

Вчера стало известно, что Украина уже передала россиянам список пленных, которых хотела бы вернуть в рамках этого обмена.

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