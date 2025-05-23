Российский диктатор Владимир Путин заговорил о создании "буферной зоны" (и уже не впервые). Но, рассказывая о необходимости ее создания, он не дает ответов на вопрос: куда она будет создаваться? Вглубь Российской Федерации, или вглубь Украины? На сколько километров она должна простираться?

К примеру, глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что нужна "буферная зона" на 200 километров. Принимая во внимание, что, скорее всего, рассматривается именно ситуация углубления в Украину и такие прихоти, то, по большому счету, в Кремле мечтают о демилитаризованной зоне до самого Киева. И даже Киев должен в нее попасть.

То есть, все это - полный бред. Это - попытка с помощью, в том числе, американцев, создать "легитимные" оккупированные территории.

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Простыми словами, то, что Россия не смогла захватить в течение последних лет, Путин пытается захватить, назвав "буферной зоной".

Более того, если вспомнить, как несколько дней назад Путин побывал на Курщине, и там какой-то губернатор ему нарассказал, что Сумы должны стать частью Российской Федерации, то можно сделать интересные наблюдения. С одной стороны, россияне реанимировали старую тему о необходимости создания демилитаризованной зоны. А с другой - уже планируют захват новых территорий Украины, откровенно и публично об этом заявляя...

На самом деле россияне не собираются останавливаться, даже приостанавливать так называемую специальную военную операцию. Они не хотят и не планируют идти ни на какое прекращение огня. Ведь, как недавно сказал президент США Дональд Трамп, россияне сейчас чувствуют себя победителями.

Конечно, меня, как и многих из нас, удивляет реакция наших друзей из Соединенных Штатов. Я не могу поверить в то, что они не понимают, что происходит. И возникает вопрос: зачем они делают вид, что не понимают, зачем включают дурака? Здесь же все очевидно...

Если посмотреть на риторику Гитлера в 39-м, 40-м и даже в 41-м годах прошлого века - накануне и уже во время Второй мировой войны, то Путин сейчас повторяет его почти слово в слово.

Особенно, что касается стремления к миру. Гитлер позиционировал себя едва ли не самым большим "миротворцем" в Европе: он постоянно "стремился" к миру, он "боролся за мир" всеми возможными средствами. Путин сейчас идет таким же путем.

Поэтому иногда даже хочется посоветовать нашим друзьям из США: после того, как послушали Путина, посмотреть и послушать архивные записи выступлений Гитлера и сравнить риторику. Они очень удивятся...

Почему российский диктатор вытащил из рукава тему создания "буферной зоны" именно сейчас? Здесь нет сложных стратегий. На него давят и он понимает, что, в любой момент, давление может усилиться и со стороны Соединенных Штатов. Следующим шагом, очевидно будут какие-то дополнительные санкции. Чтобы это предотвратить, Путин прибегает к манипуляциям и лжи. Мол, я очень-очень хочу мира, но давайте сделаем это вот таким образом. Именно таким. А дальше - предлагает способ, который нельзя реализовать.