Пошлины на импорт из России, как и новых санкций, до сих пор нет.

Отказавшись от введения новых санкций против России, Дональд Трамп решил обложить огромной пошлиной импорт товаров из Европейского союза. Соответствующее заявление президент США сделал в своей соцсети Truth Social.

Так, он утверждает, что Европейский Союз "был сформирован с главной целью получения преимуществ над Соединенными Штатами в сфере торговли". Также он пожаловался на то, что с европейцами "очень трудно иметь дело".

"Их мощные торговые барьеры, НДС, бессмысленные корпоративные штрафы, неденежные торговые барьеры, монетарные манипуляции, несправедливые и необоснованные судебные иски против американских компаний и т.д. привели к тому, что торговый дефицит с США составляет более 250 000 000 долларов в год, что является абсолютно неприемлемой цифрой", - написал Трамп.

Видео дня

Он пожаловался, что переговоры с ЕС ни к чему не приводят, поэтому он "рекомендует" ввести прямые 50% пошлины на товары из Европейского Союза, начиная с 1 июня этого года.

Кому именно адресована его "рекомендация", Трамп не уточнил. Предыдущие таможенные тарифы он вводил собственными президентскими указами.

Таможенные войны Трампа

Как писал УНИАН, в начале апреля Трамп объявил дополнительные пошлины на весь импорт в США, но конкретная ставка пошлины для каждой страны определялась индивидуально. Тогда для товаров из ЕС базовая ставка пошлины была закреплена на уровне 20%.

Интересно, что Россия оказалась одной из немногих стран мира, на торговлю с которой Трамп не ввел ни одной дополнительной пошлины.

Евросоюз быстро подготовил пакет торговых мер в ответ, но вскоре стороны договорились временно заморозить введение взаимных пошлин, чтобы дать время переговорам о новых условиях торговли.

Вас также могут заинтересовать новости: