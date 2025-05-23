Украинские бойцы жестко ответили Виктории Фортуне, которая призвала Молдову аннексировать часть Одесской области

Украинские военные записали "предупредительное" обращение к пророссийскому политику и бывшему прокурору из Молдовы Виктории Фортуне в ответ на ее публичные призывы к нарушению территориальной целостности Украины. Видео с обращением опубликовал блогер Сергей Наумович.

Напомним, 18 мая 2025 года, Фортуне, которая принадлежит к орбите молдавского олигарха-беглеца Игоря Шора, опубликовала в своем Telegram-канале видео с призывом аннексировать у Украины историко-географический регион Буджак на юге Одесской области, чтобы получить "выход к морю".

Ответ для Виктории Фортуне украинские военные записали на фоне крепости в Белгород-Днестровском.

"Произнесенные вами призывы и посягательства на суверенную территорию Украины, а именно на регион Буджак, не только вредны, но и опасны. Вы точно прокурор, госпожа Виктория? Настоятельно рекомендуем следить за языком и напоминаем о непоправимых последствиях для тех, кто по приказу из Москвы нарушает международное право и незаконно пересекает чужие границы", - говорится в заявлении.

"Подчеркиваем: Буджак - это Украина. Воды Дуная глубокие, а в здешних широких степях под палящим украинским солнцем сгнил уже не один чужак", - добавили бойцы.

Как сообщалось ранее, политик из круга пророссийского молдавского олигарха Илана Шора, лидер партии "Большая Молдова" (Moldova Mare) Виктория Фуртуне заявила, что Молдове надо "вернуть" Буджак - регион на юге Одесской области.

Как заявила Фуртуне, Буджак когда-то был "выходом" Молдовы к Черному морю, а сегодня страна якобы имеет реальный шанс вернуть территорию.

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