Рассказываем, какой праздник сегодня церковный в новоюлианском и юлианском календарях и почему день прозвали Шиповников.

24 мая православная церковь чествует преподобного Симеона Столпника. Считается, что именно с этого дня начинается лето, а у самого праздника есть много обычаев и примет. О них, а также какой сегодня церковный праздник в Украине в старом календаре - читайте ниже.

Какой православный праздник сегодня, 24 мая

Святой Симеон жил в IV веке. Когда ему исполнилось 18, он стал монахом. Симеон так много времени проводил в молитвах, что вызывал удивление даже у священников. Но как-то юноша решил, что хочет быть наедине с собой и ушел жить в пещеру.

О монахе, который постоянно молится, прознали люди - и стали идти к нему с просьбами об исцелении. Тогда Симеон, чтобы уединиться, построил 4-метровый столб, чтобы жить на нем. Но этого оказалось мало, и инок увеличил высоту до 45 метров.

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Всего монах прожил 80 лет, 47 из них - на столпе. Отсюда и имя у него - Столпник.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

В юлианском календаре 24 мая чествуют равноапостольных Кирилла и Мефодия, создавших славянскую азбуку.

Симеон Столпник - в чем помогает и чего нельзя делать сегодня

Так как святой при жизни мог исцелять, то в молитвах к нему также просят исцеления.

В народе праздник называют Симеонов день, а также Шиповников - в это время как раз зацветает шиповник. Его издавна считают символом молодости и красоты. Согласно поверьям, к шиповнику идут, чтобы избавиться от печали. Отваром шиповника лечат простуду, а вода, настоянная на цветках шиповника, осветляет кожу, поэтому девушки и женщины спешат умыться, пока цветет куст.

В этот день церковь не одобряет злость, сплетни, уныние, ругань. Нельзя жаловаться на жизнь и отказывать в помощи.

По народным поверьям, рвать шиповник в эту дату также нельзя - потеряешь любимого человека. Не следует делать долгов сегодня и давать в долг деньги - есть риск, что их не вернут. Но вот если отдать долги в Шиповников день, то, по примете, скоро в жизнь придут достаток и удача.

Кто празднует именины 24 мая

День ангела сегодня у Ивана, Никиты, Семена, Степана, Федора, Елены, а в старом календаре именины у Александра, Кирилла, Константина, Михаила, Ростислава.

Замечено, что люди, рожденные сегодня, красивы, умны и очень талантливы. У них твердый характер, они хорошие супруги и надежные партнеры в бизнесе, но помощь друзей им тоже не помешает.

Приметы 24 мая

По погоде этого дня можно узнать, какой она будет в будущем:

шиповник цветет - холодов больше не будет;

нет росы с утра - быть дождю;

пошел дождь - к грибам.

Наблюдают также за цветочками шиповника: если они закрылись днем - дождь затянется надолго.

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