Скотт Бессент дал понять, что угрозы президента были направлены на то, чтобы оказать давление на ЕС во время переговоров о возможной сделке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже не ищет соглашения с Евросоюзом: пошлины в размере 50% заработают с 1 июня.

"Я не ищу соглашения. Я имею в виду, что мы уже договорились. На уровне 50%. Но опять же, если они построят здесь свой завод, тарифа не будет. Если кто-то придет и захочет построить здесь завод, я могу поговорить с ним о небольшой отсрочке", - сказал американский лидер.

По его мнению, европейцы "не отнеслись к США должным образом".

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Ранее министр финансов США Скотт Бессент дал понять, что угрозы президента были направлены на то, чтобы оказать давление на ЕС во время переговоров о возможной сделке.

"Я думаю, что это просто ответ на темпы ЕС. Я надеюсь, что это разожжет огонь в ЕС", - сказал Бессент Fox News.

Он также заявил, что ожидает, что США заключат "несколько крупных сделок" в течение следующих нескольких недель.

Пошлины Трампа в отношении ЕС

Сегодня Трамп объявил, что переговоры с Евросоюзом "ведут в никуда". Поэтому он рекомендовал своей администрации ввести с 1 июня пошлину на европейскую продукцию в размере 50%. Также он пригрозил собирать 25% с продукции Apple, если она не будет выпускать iPhone в США.

Он в очередной раз повторил, что Евросоюз был создан прежде всего для того, чтобы обманывать США в торговле. Перечислив множество "нечестных" практик, от налога на добавленную стоимость до "неоправданных исков против американских компаний" и валютного манипулирования, он сообщил, что рекомендует ввести против ЕС 50% пошлины. Станут ли они добавлением к тем 10%, которые Трамп установил в апреле для всех стран, или заменят их, осталось неясным. 2 апреля Трамп намеревался установить для ЕС 20% ставку.

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