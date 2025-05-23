Несколько стран-партнеров Украины воздержались.

Европейский Союз согласился восстановить квоты на импорт нескольких сельскохозяйственных товаров из Украины. Это усугубляет проблемы, с которыми сталкивается пострадавшая от войны экономика.

Как пишет Bloomberg, ограничения, которые были отменены на ранних этапах вторжения России в 2022 году для поддержки местных фермеров, были снова введены Европейской комиссией. Обновленные ограничения вступят в силу 6 июня.

При этом отмечается, что квоты являются временной мерой, и блок работает над пересмотром условий зоны свободной торговли, утвержденной в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Ни одно государство-член не выступило против этого решения, а Швеция, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия и Литва воздержались:

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"Экспорт сельскохозяйственной продукции имеет решающее значение для экономики Украины, а более легкая торговля с ЕС помогла украинским фермерам преодолеть огромные трудности, включая временную потерю их основного экспортного маршрута через Черное море и трудности с производством, вызванные минами и военным призывом".

Однако резкий рост экспорта относительно дешевых украинских товаров на рынок ЕС привел к сопротивлению со стороны местных фермеров в таких странах, как Польша, Венгрия и Словакия. Это, в свою очередь, спровоцировало политическое противостояние относительно протекционистских мер между соседними странами, некоторые из которых, например Польша, ранее были сильными союзниками.

Торговый безвиз

Напомним, "торговый безвиз" между Украиной и ЕС вступил в силу 4 июня 2022 года как временная мера для поддержки украинской экономики во время полномасштабного вторжения России.

Он предусматривал отмену пошлин и квот на украинский экспорт в Евросоюз. Соглашение уже дважды продлевали, последний раз - до 5 июня этого года.

Ранее СМИ со ссылкой на европейского чиновника, знакомого с ходом переговоров, сообщали, что после завершения действия "торгового безвиза" Европейский Союз не планирует сразу предоставлять Украине новые торговые преференции.

Впрочем, в дальнейшем ожидаются изменения в условиях зоны свободной торговли, предусмотренной Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины активно ведет переговоры с Еврокомиссией о введении переходного режима безвизовой торговли после завершения действующих торговых преференций.

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