Снижение цены в конце сезона считается вынужденной мерой.

В Украине существенно снизились цены на репчатый лук. Об этом сообщает профильный портал EastFruit.

"Сегодня украинские фермеры готовы отгружать репчатый лук по 16-26 грн/кг ($0,39-0,63/кг), тогда как еще на прошлой неделе минимальные цены на продукцию не опускались ниже 18 грн/кг ($0,43/кг). То есть, отпускные цены в этом сегменте за неделю снизились в среднем на 12%", - говорят специалисты.

Снижение цены в конце сезона считается вынужденной мерой. Аграрии связывают это с высоким предложением на рынке продукции невысокого качества, что, в свою очередь, вызвано воздержанием от продаж овоща в ожидании улучшения ценовой ситуации.

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Многие из покупателей все чаще выражают неудовлетворенность относительно качества лука, что приводит к сокращению объемов закупок.

Отметим также, что сейчас лук на отечественном рынке стоит в среднем на 12% дешевле, чем в аналогичный период 2024-го.

"Участники рынка настроены довольно пессимистично, поскольку качество продукции в хранилищах продолжает ухудшаться, а спрос в этом сегменте остается невысоким", - добавляют специалисты EastFruit.

Цены на овощи в Украине - динамика

Ранее УНИАН сообщил, что в Украине фиксируют подорожание прошлогодней свеклы. В середине мая наблюдался рост цены цветной капусты, редиса и кабачка. В то же время цены на раннюю морковь начали снижаться.

Также сообщалось, что в стране наблюдается стремительное снижение цен на тепличные помидоры.

Специалисты связывают такую динамику с увеличением предложения тепличных овощей во всех регионах нашей страны. Еще один весомый фактор - сравнительно небольшой спрос на эту продукцию.

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