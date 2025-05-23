Синоптик объявили в большинстве областей предупреждение.

В Украине 24 мая ожидается непростая погода с грозами, градом и шквалами. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"24 мая днем в северных, центральных, южных и Харьковской областях грозы", - прогнозируют синоптики.

Также в указанных областях в отдельных районах ожидается град и шквалы 15-20 м/с.

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Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Киеве - прогноз на 24 мая

В Киеве на 24 мая также объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях I уровня.

"24 мая днем по г. Киеву и Киевской области грозы; местами по области град и шквалы 15-20 м/с", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

В целом, по данным синоптиков, завтра на Киевщине будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди. Днем будут грозы, местами по области значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью +11°...+16°, днем +21°...+26°. В Киеве ближайшей ночью будет +14°...+16°, а завтра днем +23°...+25°.

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