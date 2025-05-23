Киев хотел бы, чтобы к переговорам присоединился Трамп.

Киев работает над возможной встречей между президентом Украины Владимиром Зеленским и кремлевским правителем Путиным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, стратегией Москвы является вывод Соединенных Штатов Америки из мирных переговоров, однако он не верит в инфраструктуру безопасности Европы без американской стороны:

"Мы нуждаемся в вовлеченности США, мы приветствуем мирные усилия США и президента Трампа. Для продолжения встречи в Турции не может быть никаких условий. Там была достигнута четкая договоренность, если убрать все псевдоисторические лекции, которые звучали со стороны российской делегации".

Министр напомнил, что стороны согласились провести обмен военнопленными и его реализация уже началась. Теперь Украина ждет, что Москва предоставит ей свое видение будущего безусловного перемирия. Аналогичный документ также готовится в Киеве. Третьим пунктом является работа над личной встречей Зеленского и Путина.

Видео дня

"Мы допускаем, что эта встреча может быть в расширенном формате. Мы бы очень хотели, чтобы к ней присоединился президент Трамп. И мы всегда настаиваем, что за столом возможных будущих переговоров обязательно должна быть Европа", - отметил Сибига.

На вопрос, рассматривает ли Украина Ватикан как место для проведения мирных переговоров, глава министерства иностранных дел ответил утвердительно.

Переговоры в Стамбуле

Как сообщал УНИАН, 16 июня состоялась первая с 2022 года прямая встреча делегаций Украины и России. Согласно официальным заявлениям, они говорили о возможности прекращения огня, обмене пленными в формате 1000 на 1000, а также потенциальной личной встрече между Зеленским и Путиным.

Инициатором переговоров выступила российская сторона - на фоне международного давления, в частности со стороны США и ЕС, которые требовали немедленного прекращения боевых действий.

Эксперты считают, что таким образом Москва пыталась избежать санкций и гнева президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Президент Зеленский предложил Путину лично встретиться в Стамбуле, если тот хочет прекратить войну, однако кремлевский правитель не приехал.

Во время переговоров россияне выдвинули требование, чтобы украинские войска оставили территории, которые РФ незаконно считает частью своего государства. По данным СМИ, украинской стороне заявили, что Россия "готова воевать вечно".

Вас также могут заинтересовать новости: