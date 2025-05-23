Всего в Россию в рамках обмена сегодня выехали 70 коллаборантов.

В рамках масштабного обмена пленными по формуле "1000 на 1000" в Россию привезли соратника "кума Путина" и некогда ключевого пророссийского политика в Украине Виктора Медведчука Александра Тарнашинского и бывшего сотрудника СБУ в Луганске Виталия Васильева, который помогал сепаратистам вербовать сотрудников украинских спецслужб. Такую информацию опубликовали на сайте украинского государственного проекта "Хочу к своим".

Как пишут "Важные истории", Тарнашинский был одним из лидеров общественного движения "Украинский выбор", основанного главой пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.

Тарнашинского задержали в Киеве в мае 2022 года. По версии СБУ, он по указке российских спецслужб занимался подготовкой госпереворота в Украине, который должен был произойти одновременно с российским вторжением.

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Тарнашинский и еще несколько его соратников планировали инициировать в Киеве так называемое "национальное собрание", на котором собирались утвердить резолюцию по отстранению от власти высшего военно-политического руководства Украины. В 2023 году суд приговорил Тарнашинского к 5 годам лишения свободы.

Васильев, по данным "Хочу к своим", в 2020 году получил паспорт "ЛНР" и выехал в Луганск, где передал представителю оккупационной власти контакты сотрудника СБУ, который, в свою очередь, предоставил информацию о 14 работниках украинской спецслужбы для вербовки. За это его приговорили к 5 годам лишения свободы.

"Хочу к своим" уточняет, что Васильев жил в Киеве и работал в правоохранительных органах, но его уволили еще до начала полномасштабного вторжения в Украину.

По данным проекта "Миротворец", до 2014 года Васильев был подполковником аналитического отдела УСБУ в Луганске, а в 2014 - активно принимал участие в организации "референдума" в городе. Согласно заявлению Васильева на включение его в обменные списки, документы о его уголовном деле внесли в Единый реестр досудебных расследований Украины в марте 2022 года.

Всего в Россию в рамках обмена сегодня выехали 70 коллаборантов, отмечают в "Хочу к своим". Проект опубликовал данные 31 из них. Помимо Тарнашинского и Васильева в списке значатся граждане Украины, которые передавали российским спецслужбам информацию о расположении военных объектов, перемещениях украинских войск, а также сотрудничали с оккупационными властями на захваченных Россией территориях.

Обмен пленными 23 мая

В Украину из российского плена вернулись 390 человек. Обмен проходит в рамках договорённости "1000 на 1000", достигнутой на переговорах в Турции.

В субботу и воскресенье ожидается новая волна освобождений, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Очень важно вернуть всех, кто в плену. Мы проверяем каждую фамилию, информацию по каждому человеку", - подчеркнул он.

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