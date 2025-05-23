Полицейские нашли в автомобиле грызунов.

В Коста-Рике правоохранители нашли в машине беглецов кокаин, марихуану и пятерых капибаров. Они являются крупнейшими грызунами в мире.

Как пишет The Independent, 22 мая полицейские преследовали на шоссе вдоль тихоокеанского побережья автомобиль, который пытался сбежать. Детали операции не раскрыли, однако известно, что в машине нашли капибар, крэк-кокаин и марихуану. В авто находились двое мужчин, которые уже имели судимости. Их арестовали.

В Министерстве общественной безопасности Коста-Рики отметили, что для их страны капибары являются чужеродным видом, поэтому владение, транспортировка или торговля ими являются незаконными. Животных передали в Национальную систему природоохранных территорий, после осмотра ветеринарами их отвезут в приют:

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"Полицейская акция была важной. Она демонстрирует совпадение, когда мир наркотиков совпадает с интродукцией чужеродных видов".

Издание напоминает, как в Перу накануне Дня святого Валентина офицер полиции надел костюм капибары, чтобы задержать подозреваемого в торговле наркотиками мужчину. Все из-за того, что в стране принято переодеваться в подобные костюмы, чтобы доставить подарки на праздники.

Другие новости о животных

Напомним, ранее на Майорке задержали людей, которые нелегально продавали через интернет каракалов и сервалов. Этих животных могли готовить для вывоза в Россию, Беларусь и Китай.

А в Украине задержали гражданина Польши, который хотел незаконно вывезти из страны лемуров и экзотических птиц. Он предлагал украинскому пограничнику деньги.

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