Некоторых специалистов сейчас труднее найти, чем, например, финансиста.

Президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак сообщил, что сейчас на рынке труда в Украине больше всего не хватает работников в сфере перевозок, строительства и промышленности.

Об этом говорится в статье УНИАН.

"Сейчас больше всего не хватает работников транспорта, строителей и специалистов перерабатывающей промышленности. Это подтверждают наши наблюдения. Найти квалифицированного водителя грузовика или электросварщика сейчас сложнее, чем финансиста", - сказал Чумак.

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По его словам, правительство уже делает шаги для повышения квалификаций среди населения. Например, были введены ваучеры на переобучение для взрослых, действуют курсы переквалификации через центры занятости. Он отметил, что приоритетом является быстрое обучение безработных новым профессиям, которые действительно нужны работодателям.

Кроме того, Чумак отмечает, что бизнес, со своей стороны, также переориентируется и инвестирует в автоматизацию, чтобы меньше зависеть от ручного труда, а также привлекает на работу нетипичных кандидатов.

"Многие предприятия охотнее берут молодежь без опыта, обучая их на месте, или нанимают женщин на традиционно "мужские" должности водителей, механиков и тому подобное. Это сейчас нормальная практика. Мы понимаем, что в ближайшие годы, особенно во время послевоенного восстановления, рабочих рук будет не хватать еще больше", - подчеркнул Чумак.

Он также отметил, что, по прогнозу Минэкономики, стоит ожидать дефицит в примерно 4,5 миллиона работников на десятилетие вперед.

Безработица в Украине - последние новости

В мае первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак отметила, что бизнес должен пересматривать подходы к инклюзии, найму и управлению персоналом.

В марте сообщалось, что через три года полномасштабного вторжения рынок труда восстановился на 93%. В начале 2025 года количество претендентов на работу и отзывов от них едва ли не самое большое с начала периода дефицита кадров, начавшегося летом 2023 года.

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