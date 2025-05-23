Россия ведет наступательные действия в три этапа.

Россия применяет новую военную стратегию, известную как "тройной захват", чтобы измотать украинские войска. Таким образом, ВСУ испытывают сильное давление на нескольких фронтах, в то время как оккупанты стремятся довести их до истощения, интегрируя три боевых элемента в единую стратегию.

Силы кремлевского диктатора Владимира Путина начинают с наземных атак, чтобы сковать войска, затем сбрасывают мины с дронов и вызывают удары, чтобы ограничить передвижение, после чего применяют планирующие бомбы по оборонительным позициям, пишет The Telegraph.

СМИ пишет, что первые признаки использования этой тактики Россией на поле боя появились в начале этого года, но за последние два месяца российские армии значительно активизировали её применение вдоль линии фронта. "Вся российская армия использует стратегию треугольника. Мы называем это стратегией и войной на истощение", — сказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

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При этом издание отмечает, что с начала 2025 года Россия сталкивается с истощением ресурсов и многочисленными неудачными наступлениями. Считается, что РФ теряет более 1000 солдат в день. Кроме того, за неполные 5 месяцев украинские военнослужащие успешно уничтожили 1159 российских танков и более 2500 бронемашин.

Поэтому, из-за тяжёлых потерь, оккупанты всё чаще стремятся использовать свои ключевые преимущества перед Украиной — стабильное пополнение личного состава и способность быстро производить дроны и планирующие бомбы.

"Это крайне изнурительный способ ведения войны. Эти три элемента создают противоречивые задачи для украинской обороны", — объясняет научный сотрудник по наземным операциям в Королевском объединённом институте оборонных исследований (RUSI) Ник Рейнольдс.

Методичный подход начинается с наземных штурмов, направленных на то, чтобы сковать украинские войска, заставить их занять оборонительные позиции и затруднить маневрирование.

Постоянные атаки оказывают сильное давление на украинскую оборону.

"Используя огромное количество людей и отправляя их в атаки на украинские позиции, они пытаются измотать наших солдат и наши ресурсы. Интенсивность боёв в таких местах, как Покровск, очень высока — атаки каждые два часа. Это, конечно, изнурительно для наших солдат", — подчеркивает Кузан.

Затем применяются дроны для ограничения мобильности украинцев, проведения разведки, поражения уязвимых точек и дестабилизации войск посредством точечного минирования.

В их числе — FPV-дроны, позволяющие российским силам отслеживать украинские позиции в режиме реального времени и быстро реагировать на любые перемещения, а также минные дроны, которые отрезают пути отступления.

"Из-за этих дронов Украине приходится держать передовую с использованием статических оборонительных позиций, дополняемых масштабными мерами маскировки, например, активной копкой, чтобы скрыть, где сосредоточены войска", — отметил Рейнольдс.

Третья часть "тройного захвата" — это применение планирующих бомб, направленных на ключевые оборонительные позиции с больших расстояний, что ослабляет способность Украины вести операции.

"Вот здесь и возникает настоящая дилемма — или даже очень серьёзная — на которую нет настоящего ответа. Окопы и все эти меры защиты отлично работают против артиллерии и FPV-дронов, но планирующие бомбы уничтожают эти укрепления и закапывают людей заживо", - добавляет Рейнольдс.

Эта комбинация заставляет украинских солдат выбирать между удержанием позиций — с риском высоких потерь и истощения — или мобильностью, что делает их более уязвимыми для ударов дронов и изолированных атак.

Ответ Украины на российскую тактику "тройного захвата"

Сообщается, что Украина адаптировалась к действиям РФ в наступлении, перейдя к стратегии динамической обороны — постоянного перемещения и непредсказуемости вместо удержания фиксированных позиций.

Согласно словам заместителя директора Программы по России в Фонде защиты демократий Джона Харди, Украина использует комбинацию мин, различных моделей ударных дронов и традиционного артиллерийского огня против российских сил до того, как те успеют добраться до малочисленных украинских пехотных позиций.

Украина также расширила подразделения ударных дронов, которые служат ключевым фактором усиления, и значительно увеличила производство FPV-дронов и других беспилотных систем.

"Украинцы стали очень искусными и изобретательными в отражении всех типов российских атак", — заявляет бывший полковник британской армии и эксперт по химическому оружию Хамиш де Бреттон-Гордон.

Эта стратегия ещё сильнее вовлекает Украину в войну на истощение. Но пока что все успехи России носят лишь частичный характер, и тактика не привела к масштабным оперативным прорывам. Одной из основных проблем РФ является то, что солдаты плохо подготовлены и не хватает бронетехники.

Свидетели сообщают об использовании российскими войсками мотоциклов и даже электросамокатов для продвижения к украинским позициям.

Планирующие бомбы также имеют высокий процент отказов.

Другие новости о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что война в Украине может затянуться на десятилетия. Такое предположение выдвинул министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. "Во-первых, мы должны учитывать, что это война, которую ведет бывшая имперская метрополия против того, что она считает непокорной колонией", - отметил он.

Кроме того, мы рассказывали, сколько живет российский солдат на передней линии. По словам начальника штаба 4 батальона "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николая Гриценко, в среднем оккупант на передовой может прожить в течение 2-3 дней.

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