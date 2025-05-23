На месте падения возник пожар.

На территории Орловской области потерпел крушение российский военный вертолет, речь может идти о многоцелевом вертолете Ми-8.

Об этом со ссылкой на очевидцев пишут российские Telegram-каналы. Согласно сообщениям россиян, инцидент произошел в районе населенного пункта Нарышкино Урицкого района. Около 14:00 воздушное судно упало, после чего начался пожар.

По словам свидетелей, на месте падения слышны звуки взрывов, там уже работают экстренные службы. Тем временем российский мониторинговый канал "Радар ВРВ" подтвердил, что разбился именно Ми-8:

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"В эту секунду происходит детонация боеприпасов, которые нес на себе вертолет. Пилоты погибли".

Потери российской авиации

Согласно данным украинского Генерального штаба Вооруженных сил, с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла 372 самолета и 336 вертолетов.

Эти потери включают различные типы авиационной техники, в частности штурмовики Су-25, истребители Су-30 и Су-34, а также ударные вертолеты Ка-52. Значительная часть потерь произошла в результате действий украинской противовоздушной обороны, в частности использования систем ПВО и переносных зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, во время войны на территории самой Российской Федерации неоднократно терпели аварии военные самолеты и вертолеты. Обычно оккупанты объясняли это техническими неисправностями.

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