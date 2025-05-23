Трамп намекнул, что станет 'бессмертным' президентом США (видео)

В то же время американская Конституция запрещает ему в третий раз баллотироваться на пост президента в 2028 году.

Президент США Дональд Трамп поделился в соцсети Truth Social роликом, в котором пригрозил, что станет "вечным" лидером Соединенных штатов.

На кадрах показана обложка журнала Time с заголовками статей о том, что "Трампизм переживает Трампа", а сила поддержки президента растет.

Кроме того, на обложке показаны надписи с годами, в которых 79-летнего Трампа могут избрать президентом. Картинки динамично увеличиваются вплоть до 90 000 года.

Может ли Трамп в третий раз стать президентом США?

Согласно 22-й поправке к Конституции США, ни одно лицо не может быть избрано президентом более двух раз. Это означает, что Дональд Трамп, который был избран президентом в 2016 и 2024 годах, не имеет права баллотироваться на третий срок в 2028 году.

Хотя Трамп намекал на возможность третьего срока, даже продавая кепки с надписью "Trump 2028", конституционные эксперты считают, что любые попытки обойти 22-ю поправку, например, через кандидатуру на должность вице-президента с последующим переходом к президентству, являются юридически сомнительными и, вероятно, будут признаны неконституционными.

В январе 2025 года конгрессмен-республиканец Энди Оглс предложил поправку к Конституции, которая позволила бы президентам, служившим два неконсекутивных срока, баллотироваться в третий раз. Однако для ее принятия необходима поддержка двух третей Конгресса и ратификация тремя четвертями штатов, что делает ее принятие маловероятным.

Таким образом, согласно действующему законодательству, Дональд Трамп не имеет права баллотироваться на пост президента США в 2028 году.

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