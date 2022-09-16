Эстония решила расторгнуть двустороннее соглашение о таможенном сотрудничестве с Россией, подписанное в 1997 году.
Соответствующее решение приняло правительство Эстонии, пишет Еrr.ee.
Министр иностранных дел государства Урмас Рейнсалу подчеркнул, что это важный шаг к тому, чтобы свести отношения между Эстонией и Россией к минимуму.
Отмечается, что соглашение будет действовать еще в течение шести месяцев после расторжения. Согласно правилам, любая из сторон двустороннего документа может расторгнуть соглашение с письменным уведомлением.
Как сообщал УНИАН, Эстония, Латвия, Литва и Польша планируют на национальном уровне запретить выдачу виз россиянам и ограничить въезд гражданам РФ с визами ЕС.
Ранее стало известно, что Эстония просит ЕС ударить восьмым пакетом санкций по России.