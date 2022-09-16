В МИД страны заявили, что хотят свести отношения двух стран к минимуму.

Эстония решила расторгнуть двустороннее соглашение о таможенном сотрудничестве с Россией, подписанное в 1997 году.

Соответствующее решение приняло правительство Эстонии, пишет Еrr.ee.

Министр иностранных дел государства Урмас Рейнсалу подчеркнул, что это важный шаг к тому, чтобы свести отношения между Эстонией и Россией к минимуму.

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Отмечается, что соглашение будет действовать еще в течение шести месяцев после расторжения. Согласно правилам, любая из сторон двустороннего документа может расторгнуть соглашение с письменным уведомлением.

Как сообщал УНИАН, Эстония, Латвия, Литва и Польша планируют на национальном уровне запретить выдачу виз россиянам и ограничить въезд гражданам РФ с визами ЕС.

Ранее стало известно, что Эстония просит ЕС ударить восьмым пакетом санкций по России.

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