Порошенко поздравил христиан западного обряда с Рождеством (видео)

«Желаю вам от ангелов – радости, от пастухов – удивление, от мудрецов – прозрение, а от рожденного Бога – мира и любви. Счастливого Рождества и веселых праздников!», - пожелал президент.

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев, которые празднуют Рождество по григорианскому календарю, сообщает пресс-служба президента.

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«Мы с вами были свидетелями рождения автокефальной Православной Церкви Украины, а сегодня здесь собрались католики и протестанты. Я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку в получении независимой от Москвы и признанной мировым Православием украинской церкви», - отметил Порошенко.

«У нас нет и не будет государственной церкви. Зато существует настоящая религиозная свобода, которую мы все бережно храним. При всем разнообразии нас объединяют Украина и вера в рождение и воскресение нашего Господа Иисуса Христа», - добавил президент.

Глава государства в обращении к украинцам отметил, что «хотя нам угрожает враг, хотя нашу страну и наш народ хотят поработить другие, в нас нет страха». «Мы радуемся, потому что рожденный Иисус утешает и окутывает нас своей любовью», - сказал президент и вспомнил слова апостола Павла, который написал «когда за нас Бог, то кто против нас».

«Я верю, что с Иисусом мы обязательно победим ненависть и зло, Христос родился - и на земле мир. Рождество – это праздник надежды на лучшее, оно окутано таинственностью и семейным теплом. В Вифлеемский пещере Господь пришел в этот мир и начал свой земной путь ради нашего спасения», - отметил Порошенко.

«Желаю вам от ангелов – радости, от пастухов – удивление, от мудрецов – прозрение, а от рожденного Бога – мира и любви. Счастливого Рождества и веселых праздников!», - пожелал президент.

Напомним, сегодня христиане, которые следуют в церковной хронологии по Григорианскому календарю, отмечают Рождество Христово. В более 140 странах это государственный праздник, во время которого большинство населения не работает. Православные и греко-католики отмечают Рождество 7 января.