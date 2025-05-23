Он хочет получить от ЕС компенсацию.

Необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить реализации плана Европейского союза по запрету импорта российских энергоносителей.

Об этом в интервью венгерскому радио заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Как передает Reuters, речь идет о намерении Европейской комиссии предложить правовые меры для постепенного прекращения импорта всего российского газа и сжиженного газа в ЕС до конца 2027 года:

"Мы должны попытаться остановить этот украинский толчок к полному запрету российского газа в Европе. Мы должны предотвратить это любыми способами. Потому что нет смысла иметь трубопровод, если нам не позволят транспортировать по нему газ".

Орбан говорит, что Будапешт будет "открыт для переговоров", только если Европейский Союз компенсирует Венгрии соответствующие расходы. Предложение Еврокомиссии потребует поддержки большинства, поэтому Венгрия и Словакия, не смогут его заблокировать, хотя их несогласие может осложнить принятие решения.

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Венгрия получает большинство газа через газопровод "Туркстрим", проходящий по дну Черного моря в Турцию, а оттуда - в Юго-Восточную Европу. В первом квартале этого года поставки через его европейскую ветку выросли на 16% по сравнению с тем же периодом 2023 года, достигнув примерно 4,5 миллиарда кубометров.

Запрет на импорт российского газа

Как известно, инициатива, которую готовит Европейская комиссия, предусматривает введение правовых механизмов для постепенного отказа от закупок энергоносителей из страны-агрессора, которая с 2022 года ведет полномасштабную войну против Украины.

С начала вторжения России в Украину, ЕС уже сократил зависимость от российских энергоресурсов - импорт трубопроводного газа уменьшился в разы, однако поставки СПГ из РФ до сих пор сохраняются. Новый план имеет целью окончательно закрыть этот пробел в санкционной политике.

Предложение Комиссии потребует только квалифицированного большинства в Совете ЕС, что делает невозможным блокирование решения отдельными государствами.

Таким образом, ЕС продолжает наращивать давление на Москву, пытаясь лишить ее ключевого источника финансирования войны - энергетического экспорта.

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