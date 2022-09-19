Напомним, Эстония первой в ЕС ввела новые визовые санкции для граждан РФ.

Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли въезд для россиян. В ночь с 18 на 19 сентября эти страны перестали пускать граждан РФ с шенгенскими туристическими визами, потому что считают, что их поездки - это угроза общественной безопасности всей шенгенской зоны.

О новых неудобствах для страны-агрессора говорится в сюжете ТСН.

С 00:00 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша перестали впускать россиян с действующими туристическими визами независимо от того, какая страна их выдала.

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Путешествие в ЕС - это привилегия, а не права человека. И такими привилегиями не могут пользоваться граждане страны-агрессора, тогда как в Украине пытают людей - вот такая общая позиция стран Балтии и Польши.

Правительства четырех стран пошли на более жесткие меры, в отличие от других в ЕС, которые приняли решение лишь приостановить упрощенный визовый режим с Россией. В Эстонии отметили, что более 70% россиян поддерживают полномасштабное вторжение РФ в Украину, поэтому введение ограничения на въезд для них - это прежде всего вопрос безопасности.

Напомним, Эстония первой в ЕС ввела новые визовые санкции для граждан РФ, республика закрыла въезд для россиян с действующими шенгенскими визами, которые ранее им выдала. Исключения все же оставила - для родственников, дипломатов, водителей и владельцев видов на жительство.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября 2022 года вступило в силу решение Совета Евросоюза о полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией.

Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды прекратили принимать от граждан России документы на оформление туристических виз, оставив им возможность получать только визы определенных категории, включая гуманитарные.

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