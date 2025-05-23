Россияне впервые с начала вторжения получили преимущество в войне дронов.

Украина первой начала использовать небольшие беспилотники на поле боя и долгое время имела преимущество в войне дронов. Но теперь Россия перешла на широкое применение оптоволоконных донов, которые помогают ей переломить ситуацию на фронте, пишет The Washington Post.

"Российские войска использовали дроны, дальность действия которых составляет до 12 миль, для уничтожения украинского оборудования и контроля ключевых логистических маршрутов, особенно в западной части России, в Курской области, где, по словам украинских войск, новая технология способствовала их недавнему отступлению", - пишет WP.

Российские оптоволоконные дроны имеют более длительный срок службы батареи и более точное наведение, чем беспроводные модели, и значительно превосходили по численности украинские беспилотники на поле боя в Курской области, что давало России ключевое преимущество и делало передвижение настолько рискованным, что украинские войска порой оказывались на передовой без продовольствия, боеприпасов и путей эвакуации, рассказывают солдаты.

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Украина пытается догнать Россию

Украина также использует оптоволоконные беспилотники в Курске и других местах, однако пока не может догнать Россию по массовому производству этих устройств, пишет WP.

"По словам солдат и экспертов, это первый случай, когда Россия превзошла Украину в технологии беспилотников на фронте с момента полномасштабного вторжения в 2022 году".

WP подчеркивает, что использование Россией беспилотников дало Москве еще одно военное преимущество в критический для Украины моменткогда помощь от США находится под вопросом, и это еще больше укрепляет уверенность России в победе и нежелание соглашаться на прекращение огня.

Более смертоносное решение

FPV, оснащенные небольшой камерой и несущие взрывчатку, обычно управляются войсками, размещенными на большом расстоянии, которые носят гарнитуры, чтобы следить за траекторией полета в режиме реального времени. Устройства взрываются, врезаясь прямо в цель, которая может находиться более чем в 12 милях от точки запуска, что делает их доступной альтернативой дорогой артиллерии для ударов на близком расстоянии.

При этом заглушить их нельзя и единственный способ остановить такой беспилотник — сбить его с неба. Также кабель значительно улучшает качество изображения и позволяет пилотам перемещаться по более сложным ландшафтам, не теряя связи. Они также могут летать ближе к земле, что облегчает подкрадывание к вражеским войскам и выполнение более сложных маневров.

Более длительное время работы батареи означает, что они могут проводить больше времени в ожидании цели. Но эти преимущества имеют свою цену: один дрон может стоить более чем в два раза дороже своего предшественника.

Возросший спрос

Оптоволоконные дроны остаются в меньшинстве на передовой, но спрос со стороны украинских войск резко возрос в последние месяцы, сказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, из примерно 500 производителей беспилотников в Украине не менее 15 сейчас разрабатывают оптоволоконные беспилотники. Еще 20 изготавливают цилиндрические катушки, по которым проходит кабель.

Как рассказал командир подразделения "Ахиллес" Юрий Федоренко, оптоволоконный кабель позволяет пилотам перемещаться по лесистым и городским районам, которые раньше были недоступны, поскольку препятствия мешали радиосигналам.

Но сейчас даже опытные пилоты беспилотников должны посвятить время изучению тонкостей процесса полета оптоволоконных кабелей, чтобы избежать попадания кабеля в пропеллеры беспилотника или на препятствия, такие как ветки деревьев. Достаточно всего одного узла, чтобы оборвать сигнал, сделав миссию и беспилотник бесполезными. Но солдаты говорят, что эти сложности того стоят, когда беспилотник летит без проблем, прямо в цель.

Война дронов в Украине

председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отмечал, что российские дроны обычно часто бракованные, а операторы дронов малообученные, однако несмотря на это они несут угрозу.

Также ранее УНИАН рассказывал об украинских оптоволоконных дронах, которые являются устойчивы к действию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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