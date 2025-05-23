Курс гривни к евро установлен на уровне 46,99 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 26 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,51 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 46,99 грн за один евро, то есть гривня потеряла 6 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,50/41,54 грн/долл., а евро - 47,00/47,02 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 23 мая, вырос на 3 копейки и составляет 41,65 гривни за доллар. Курс евро в банке подешевел на 5 копеек и составляет 47,25 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 гривни, а евро - по курсу 46,25 гривны за единицу иностранной валюты.

В июне доллар, скорее всего, будет колебаться в пределах 41,6-42 гривень, а евро - в диапазоне 45,5-47 грн. Учитывая, что среднегодовой курс в бюджете заложен на уровне 45 грн/долл., текущий незначительный рост выглядит вполне прогнозируемо, считает директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

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