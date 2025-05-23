Арест Службой Безопасности активов Богуслаева-младшего усилит обороноспособность государства, - эксперт

Арест Службой Безопасности Украины активов олигарха Богуслаева-младшего усилит обороноспособность Украины. Благодаря СБУ эти средства и предприятия будут работать на государство. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

Эксперт подчеркивает, что среди арестованных активов - цеха по сборке вертолетов, завод по производству шлифовального оборудования и десятки объектов Мотор Сичи, которые Богуслаевы незаконно отчудили в свою пользу. "Взгляните на перечень этих объектов. Часть из них - стратегические предприятия, которые связаны с ВПК. То есть работа СБУ здесь направлена не только на справедливое наказание негодяев, но и на возвращение государству их активов", - акцентирует Голобуцкий.

По мнению политолога, дело олигарха знаковое: "У "бойцов батальона Монако" по всему миру началась паника после задержания Богуслаева-младшего. И можно спрогнозировать, что их ждет впереди - это арест. И их самих, и их имущества. А здесь, поверьте, речь будет идти о миллиардах гривен", - считает эксперт.

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"Что же касается ведомства Малюка, то оно в очередной раз напомнило: всем придется отвечать за свои поступки независимо от страны пребывания. И системная работа уже дает результат. Видим, что Служба действительно добилась прорыва в делах "батальона Монако"", - резюмирует Голобуцкий.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ не только способствовало задержанию в Монако Богуслаева-младшего, но и по материалам Службы было арестовано имущество олигарха в Украине. Расследование выявило всю скрытую недвижимость, которую фигуранты использовали в теневых схемах. Речь идет о 62 объектах коммерческой и жилой недвижимости в Украине, корпоративные права на 18 украинских компаний и акции 2-х отечественных акционерных обществ.