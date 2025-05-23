Речь идет о пассажирах, которые слишком рано расстегивают ремни безопасности.

В Турции нетерпеливые пассажиры, которые слишком спешат выйти из самолета (чем очень сильно всех раздражают), могут столкнуться со штрафом в 50 фунтов стерлингов (около 60 евро).

Как пишет Daily Mail, турецкие власти ввели штрафные санкции, чтобы попытаться контролировать путешественников, которые спешат выйти сразу после приземления самолета.

В частности, новый запрет будет касаться людей, которые отстегивают ремень безопасности слишком рано и встают до того, как самолет подъехал к терминалу.

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Нововведение предусматривает, что пассажиры будут оставаться на своих местах даже после того, как табло с ремнем безопасности будет выключено, поскольку турецкое управление гражданской авиации надеется, что люди будут вставать только тогда, когда подойдет очередь их ряда высаживаться.

Впрочем, многие пассажиры раскритиковали эту идею, объяснив, что часто они встают с места сразу после посадки, просто чтобы "немного размять ноги", но это не значит, что они намерены бежать впереди всех на выход из самолета.

"Я стою, потому что я сидел часами. Я не подрезаю людей и не питаю иллюзий, что доберусь куда-то быстрее", – возразил один из пользователей Reddit.

Еще один комментатор согласился, что проблемой при выходи из самолета являются не те, кто вставают с мест, а те, кто спешит выйти, когда их очередь еще не настала, и им не говорят поторопиться для транзита.

Как сообщал УНИАН, ранее бортпроводники и путешественники рассказали о типах пассажиров, которые больше всех раздражают в самолетах.

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