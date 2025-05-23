Россия сталкивается с негативными последствиями военной экономики.

Негативные тенденции в российской экономике нарастают, о чем сигнализируют многочисленные показатели. В частности на это указывает статистика железнодорожных перевозок.

Как сообщает Reuters, крупные российские экспортеры, включая "Русал" и "Газпромнефть", сократили запланированный объем перевозок по железной дороге таких товаров, как металлопродукты и нефтепродукты. Об этом свидетельствует документ "Российских железных дорог", с которым ознакомились журналисты агентства. Это в свою очередь означает, что в России снижается спрос на промышленные ресурсы в условиях общего замедления экономики.

Согласно документу от 20 марта, государственная железнодорожная монополия намерена сократить расходы в 2025 году на дополнительные 32,5 миллиарда рублей (408 миллионов долларов США), или примерно на 3,5%, до 858,4 миллиарда рублей, из-за пересмотренного прогноза грузовых перевозок. Более впечатляющим является план российской железной дороги сократить сразу на 40% объем капитальных инвестиций в этом году.

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Однако падение объемов перевозок в этом году будет еще более впечатляющим, если учесть, что прошлый год и так был рекордно плохим по этому показателю. Объемы грузовых перевозок в России в 2024 году достигли 15-летнего минимума, что является красноречивым показателем состояния экспортно-ориентированной экономики России, пишет Reuters.

В документе, с которым ознакомились журналисты, указано, что российская железная дорога перевезет на 36,7 миллиона метрических тонн меньше, чем изначально прогнозировалось на 2025 год (план был 1,24 миллиарда тонн). В документе названы двенадцать крупных компаний, которые сокращают объемы железнодорожных перевозок, включая алюминиевого гиганта Русал, сталелитейные компании "Северсталь" и другие.

Хотя в прогнозе до сих пор ожидается, что общие объемы грузов в этом году будут выше провального прошлого года, за период с января по апрель они уже упали на 6,8% в годовом исчислении.

Среди причин тотального сокращения во всех отраслях российской экономики называется жесткая монетарная политика, а именно высокая ключевая процентная ставка Банка России, которая составляет 21%. Она убила коммерческое кредитование в России.

Кроме того промышленность жалуется на высокие транспортные тарифы, которые заставляют их сокращать перевозки, и на потерю традиционных экспортных рынков.

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