Оккупантам дают ровно столько еды и воды, чтобы хватило на их короткую жизнь.

Средний срок жизни российского оккупанта на передовой - 2-3 дня. Учитывая это, россиянам не приходится беспокоиться даже о базовой логистике - подвозе воды и пищи для таких одноразовых солдат. Об этом сообщил Николай Гриценко, начальник штаба 4 батальона "Сила свободы" бригады "Рубеж" в эфире на "24 Канале".

Он рассказал, что тактика российских штурмов является неодинаковой на разных участках фронта.

"На одном участке фронта он может пойти с применением бронетехники, так называемыми "ангарами" огромными. Через 2 километра могут ехать 30-40 мотоциклов и еще через 2 километра могут наступать пешим порядком. Цель одна - пеший порядок упирается в передний край обороны с целью уничтожения наших позиций. Мототехника и бронетехника пытаются пробиться за наш передний край, приехать вглубь обороны и высадить пехоту непосредственно в тылу", - сказал Гриценко.

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Он добавил, что одной из целей высадки пехоты в тылу является попытка поражать украинских пилотов БПЛА. В то же время, по словам Гриценко, цель Сил обороны - поражать такие цели на расстоянии, чтобы они не достигли переднего края обороны. Кроме того, Гриценко рассказал о ситуации с логистикой врага.

"Если мы говорим о подвозе техники, припасов на дальних рубежах, к огневым позициям - есть у них возможность это делать... Что касается переднего края, то там логистики у них никакой нет... У них есть только то, что они берут с собой - бутылка воды, банка консервов, печенье, 2 гранаты и БК. Им этого хватает, потому что их жизнь не более 2-3 дней на передней линии. Их отправляют или в мясной штурм, или их засыпают наши БПЛА в их норах", - добавил Гриценко.

Ситуация на фронте: важные новости

Накануне спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин сообщил, что российские захватчики пытаются захватить острова на реке Днепр в Херсонской области. По его словам, враг активизировал там авиацию и атаки дронами.

Тем временем Путин заявил о новой цели - создании буферной зоны на территории Украины. По данным СМИ, кремлевский диктатор хочет захватить зону глубиной в 15-20 километров на Харьковщине и Сумщине.

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