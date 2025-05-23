Больше группа не будет выступать.

Легендарная женская группа "Виа Гра", основанная в 2000 году продюсером Константином Меладзе, официально прекратила свое существование.

Накануне официального обращения группа выпустила последнюю песню под названием "Galileo".

"Это последняя песня группы "Виа Гра". Я благодарен всем, кто в течение 25 лет работал со мной над этим проектом. Это было прекрасное время, по которому у меня, тем не менее, нет никакой ностальгии. Главное и лучшее, что было и останется из всей этой истории — это песни, наполненные любовью, верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать еще многие годы. Желаю всем мира и благополучия", — заявил продюсер Константин Меладзе.

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Стоит отметить, что группа сменила несколько составов. За всю историю в ней поучаствовали 20 исполнительниц, среди них — Алена Винницкая, Надежда Грановская, Анна Седокова, Вера Брежнева, Светлана Лобода и Альбина Джанабаева.

В 2012 году Константин Меладзе объявил о роспуске группы, но она продолжила выступать в разных составах. Сейчас же группа официально прекратила свое существование.

Напомним, ранее известная украинская певица назвала страну, в которой живет Константин Меладзе во время войны.

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