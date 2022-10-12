Суда, зарегистрированные в российском регистре, лишаются права заходить в эстонские порты.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Эстония закрыла свои порты для российских судов.

Такое решение принял департамент транспорта республики, сообщает российский "Интерфакс".

"Суда, зарегистрированные в Российском регистре, лишаются права заходить в эстонские порты", — заявили в департаменте Эстонии.

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В департаменте объяснили, что 7 октября Совет Европейского Союза (ЕС) принял соответствующее постановление в связи с вторжением России на территорию Украины. Решение вступило в силу со дня его принятия.

Война в Украине и позиция Эстонии:

7 октября 2022 года Эстония заявила о том, что планирует передачу нового пакета военной помощи для Украины, в который, в частности, должны войти боеприпасы и зимнее снаряжение.

Кроме того, Эстония передала украинским военным дроны, которые были конфискованы у гражданина России при попытке незаконно пересечь границу весной этого года.

В течение трех месяцев с начала полномасштабного вторжения России в Украину Эстония передала нашей стране треть своего военного бюджета. Это самая большая поддержка Украины среди всех государств в мире, если брать соотношение бюджета страны и объем выделенной помощи.

По состоянию на 10 октября 2022 года в эстонском парламенте собирали подписи для внесения на рассмотрение вопроса о признании России государством-спонсором терроризма.

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