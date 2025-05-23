В Голосеевском районе Киева зафиксировано падение обломков дрона.

В результате российской атаки БпЛА в Броварском районе Киевской области ранены мужчина 54 лет и женщина 50 лет. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

"У них обоих осколочные ранения бедра. Пострадавшие госпитализированы в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Повреждены частный дом и автомобиль. Вражеская атака продолжается. Прошу всех оставаться в безопасных местах пока опасность не минует", - добавил председатель ОВА Николай Калашник.

Также в Голосеевском районе Киева зафиксировано падение обломков дрона, детали устанавливаются, сообщил руководитель КГВА Тимур Ткаченко. По его словам, повреждены четыре авто и окна здания, без пострадавших.

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К сожалению, в результате атаки погиб работник порта, а впоследствии от полученных травм в больнице скончался 71-летний одессит. Еще семеро гражданских сотрудников предприятия получили ранения, трое из них были в тяжелом состоянии.

Отмечалось, что удар нанес серьезный ущерб инфраструктуре: повреждено машинное отделение, выбиты окна и двери в админзданиях, уничтожена техника и транспортные средства.

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