Филиппа Киркорова госпитализировали в Москве

Он уже две недели находится под наблюдением врачей.

Российского певца-путиниста Филиппа Киркорова госпитализировали после пожара во время его концерта в Санкт-Петербурге. Он получил ожоги с осложнениями.

Как сообщают российские СМИ, заживление шло тяжело из-за сахарного диабета, диагностированного у артиста ранее, началось воспаление. Сейчас медики борются за здоровье певца.

Представители Киркорова подтвердили, что он под наблюдением, но отказались раскрывать подробности.

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Отметим, во время концерта, на котором и случился этот инцидент, фейерверк сработал не так, как должен был, из-за чего Киркоров получил травму руки.

Напомним, ранее Киркоров облажался прямо на сцене и стал посмешищем. Путинист под фанеру играл на скрипке.

Пользователи сети высмеяли его и написали множество негативных комментариев.

Кроме того, Киркоров оконфузился на похоронах отца. После похорон близкого человека артист прошелся возле венков и снял их на видео.

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