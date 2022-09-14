Вместе с тем, украинцы способны выиграть войну, если военная помощь для Украины будет сохраняться и расти.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала президенту Франции Эммануэлю Макрону, что война России против Украины далеко не завершена.

Как сообщает сайт правительства Эстонии, Макрон позвонил Каллас, чтобы обсудить вопросы европейской безопасности и последнее развитие событий в Украине.

Каллас заявила, что успехи Украины на поле боя доказывают: Эстония и Франция поступили правильно, оказывая Украине военную помощь. По ее словам, этот курс необходимо продолжать.

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"Украина очень умело использовала военную помощь и показала, что при условии ее сохранения украинцы способны выиграть эту войну", - подчеркнула Каллас.

"Но эта война далеко не завершена. В России на территории Украины как и раньше много войск, которые она использует для уничтожения людей и инфраструктуры. Украину ждет долгая и жестокая борьба за то, чтобы выбить Россию обратно за свои границы. Украина показала нам всем, что высокая мораль и блестящее руководство важны не меньше, чем военная мощь. Именно в области военной помощи наша поддержка должна быстро расти, поскольку таким образом Украина сможет восстановить свою территориальную целостность", - отметила Каллас.

Премьер-министр добавила, что Франция играла важную роль в политической и военной поддержке Украины, и выразила надежду, что французы смогут еще нарастить объемы помощи.

Каллас отметила, что, как это уже бывало раньше, на только что освобожденных территориях можно ожидать обнаружения следов чудовищных массовых военных преступлений.

"Мы должны помогать Украине в сборе доказательств и их оформлении для будущих судебных разбирательств. Наш посыл однозначен: судный день для военных преступников рано или поздно наступит", - сказала она.

По словам премьер-министра Эстонии, сейчас еще важнее повышать цену агрессии и добраться также до тех, кто поддерживает кремлевский режим.

"Сокращая привилегии так называемой петербургской и московской элиты, мы тем самым увеличиваем вероятность того, что их поддержка российской агрессии даст трещину. Это доказывает и болезненная реакция Кремля на решение помешать турпоездка граждан России в Европейский Союз", - пояснила Каллас.

По словам премьер-министра, ясно видно, что Россия надеется с помощью высоких цен на электричество лишить европейцев воли и средств для военной поддержки Украины. "Кроме того, мы видим, что Россия использует все возможные приемы, в том числе запугивание ядерной катастрофой, чтобы парализовать нашу решимость и уменьшить общий пыл помогать Украине", - сказала Каллас.

"Мы не должны позволить страху парализовать нас. Преждевременный навязанный мир будет представлять опасность для нас всех. К миру нас сейчас приблизит скорая военная помощь Украине", - подчеркнула она.

В сегодняшней телефонной беседе с Макроном участвовал также президент Литвы Гитанас Науседа.

Напомним, в Эстонии прогнозируют, что активные боевые действия в Украине завершатся через два месяца.

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