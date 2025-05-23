По мнению Свитана, противник пытается растянуть силы ВСУ.

Впереди у армии РФ серьезная битва за Херсон, но действия на Приднепровском направлении носят, скорее, отвлекающий характер. Такое мнение высказал в интервью "Фабрике новин" военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"На левом берегу, где-то от Кинбурнской косы до Каховки, у россиян собрано больше 100 тыс. войск. Они будут пытаться на правом берегу создавать сначала тактические, а потом оперативные плацдармы для растяжки нас по фронту. Почему сейчас слышно: "великое наступление на Сумы" и "великое наступление россиян на Херсон". А бить будут по центру", - сказал Свитан.

В то же время, по его мнению, 100 тысяч солдат недостаточно для того, чтобы создать серьезный, оперативный плацдарм на правом берегу. Для этого противнику нужно перебросить на данный участок фронта как минимум 150-200 тысяч военных.

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"На этом направлении очень сложно потому, что правый берег высокий. Подойти через широкий Днепр, там 600 метров, довольно-таки неудобно. Если же считать этот участок, вспомогательным, его также могут разбить (оккупанты - УНИАН) на несколько участков. Для отвода глаз могут сейчас пытаться двигаться по островам, а реально ударить где-то по другому направлению, допустим, ближе к Каховке, там, где узкий Днепр", - подчеркнул эксперт.

Он уточнил, что есть места, где ширина Днепра 150-200 метров, в связи с чем, командирам ВСУ нужно уделять соответствующее внимание этим участкам, чтобы "не прозевать". Эксперт считает:

"Потому впереди довольно-таки серьезная битва у россиян за Херсон, за правый берег. Ну, а мы, естественно, должны нивелировать, во-первых, создание плацдармов оперативных. Тактические плацдармы они будут создавать каждый день. По большому счету, один да два, десяток, может быть, россиян на правый берег "переползают"… Тактические планы в течение нескольких часов создаются, тут же через несколько часов их уничтожают… Но эти процессы продолжаются, они будут нарастать".

По мнению Свитана, армия РФ уже начала летнюю военную кампанию. Поэтому в ближайшее время на всех участках фронта давление противника будет усиливаться.

Он добавил, что летом 2025 года российская армия будет прилагать усилия для расширения сухопутного коридора. Как пояснил эксперт, речь о полном захвате левобережья Запорожской области и части Донецкой области, примерно по линии "Запорожье-Покровск", выдавливании ВСУ в районе Константиновки, Лимана и пр. В то же время противник попытается растянуть ресурсы украинской армии так, чтобы Силы обороны вынуждены были снять резервы с центра и перекинуть их сторону Херсона, на юго-запад, и на север - в сторону Сум, Харькова.

Война в Украине - наступление РФ на юге

Напомним, на Приднепровском направлении, на Херсонщине, армия РФ не прекращает попыток оттеснить ВСУ от Антоновских мостов, возле Херсона, и захватить острова в дельте Днепра. В Силах обороны Украины отметили, что на юге противник активизировал авиацию и увеличил количество дроновых ударов. Кроме того, враг не уменьшает числа штурмовых действий и артиллерийских обстрелов по позициям ВСУ и прилегающих к линии боевого соприкосновения населенных пунктах. Это касается, в том числе Новопавловского и Гуляйпольского направлений.

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