Ни один из сценариев не предусматривает военного поражения России.

Российско-украинская война закончится уже в этом году, по крайней мере прекратятся активные боевые действия - возможно уже до конца июня. Такой прогноз составили аналитики центра геополитики JPMorganChase.

Они отмечают, что темпы продвижения российской армии слишком медленные и не оправдывают потерь. Поэтому в ближайшее время Кремль будет вынужден пойти на дипломатическое урегулирование конфликта. К этому Путина якобы побудит личная встреча с Трампом, а до нее никакого реального прогресса не будет, считают аналитики.

Сам характер послевоенного мира, по мнению аналитиков, будет зависеть от того, какие гарантии получит или не получит Украина от Запада. В целом они видят четыре базовых сценария:

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Корейский - лучший вариант, его вероятность 15%. Украина не получает членства в НАТО, Россия оставляет за собой оккупированные территории, но в Украине размещаются европейские войска. Этот сценарий открывает Украине дальнейший путь к демократическому развитию и экономическому процветанию.

Израильский - хороший вариант, 20%. Украина получает значительную и длительную военную и экономическую поддержку, но без значительного присутствия иностранных войск на ее территории. Украина становится достаточно сильной, чтобы сдерживать Россию, но угроза нового вторжения остается навсегда.

Грузинский - плохой вариант, вероятность 50%. Украина не получит существенной поддержки Запада, и постепенно будет терять даже то, что имела до сих пор. Процесс интеграции с Западом будет остановлен, и постепенно Украина вернется в орбиту Москвы.

Беларуский - худший, 15%. Если США полностью откажутся от поддержки Украины, или даже станут на сторону России, Кремль сможет продавить вариант полной капитуляции Украины, сделав ее еще одним вассалом России. Это будет полная победа Москвы, крах Запада и старого мирового порядка как такового.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал, что Украина не сможет победить Россию и вернуть все свои территории. Более того, у России достаточно ресурсов, чтобы продолжать воевать в нынешнем темпе.

Между тем большинство обозревателей не верят, что война закончится в обозримом будущем. Они акцентируют, что Путин фактически отказался идти на мирные переговоры, а Трамп не хочет вводить против России санкции без понятной на это причины.

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