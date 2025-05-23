Экс-советника Януковича убили в Испании утром 21 мая.

Украинский юрист и бывший народный депутат Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Испании был в Украине.

Как сообщает УП со ссылкой на источники, экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов. Отмечается, что Портнов якобы находился в Украине 17-18 мая.

Андрея Портнова застрелили в Испании: что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, 21 мая стало известно, что Андрей Портнов был убит в Посуэло-де-Аларкон недалеко от входа в местную школу.

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Отмечалось, что он получил четыре огнестрельных ранения в грудь и одно - в голову. Якобы у ворот школы жертву поджидал мужчина на мотоцикле, и когда Портнов подъехал, он его расстрелял, а затем скрылся.

Позже в El País сообщили, что в Портного выстрелили 5 раз, и что стрелявших было 2-3 человека:

"Один выстрел, смертельный, был произведен в голову, на уровне шеи, сзади, но под углом, а два других - в туловище, в живот и в бок".

В издании Los Replicantes заявили, что убийство произошло в 9:15 по местному времени (10:15 по Киеву), когда жертву неожиданно застали двое или трое нападавших. Вооруженные люди начали стрелять, сначала попав Портнову в шею, а затем добив выстрелами в голову.

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