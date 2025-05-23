Общий ущерб для экономики ЕС от 50% пошлин может достигнуть 0,5% ВВП, пишет издание.

Угроза Дональда Трампа ввести 50-процентный тариф на весь экспорт из ЕС нанесет сокрушительный удар по ключевым производственным секторам, включая автомобилестроение, аэрокосмическую промышленность, химическую промышленность и другие товары. Об этом пишет издание Financial Times.

США являются крупнейшим торговым партнером ЕС, на долю которого в 2024 году придется чуть более 20 процентов экспорта товаров на сумму более 530 млрд евро, согласно данным Европейской комиссии.

Отмечается, что Германия, Ирландия, Италия и Франция являются ведущими экспортерами по странам. Сюда входит более 200 млрд евро машин и транспортных средств, 160 млрд евро химикатов и 25 млрд евро продуктов питания и напитков.

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Экономическое моделирование, проведенное, когда Трамп ввел 20-процентный тариф в апреле прошлого года, показало, что тарифы ударят по ВВП блока на 0,2 процента. Этот показатель вырастет до 0,5 процента, если будут введены 50-процентные тарифы.

Лекарства были наиболее экспортируемыми товарами из ЕС в США в 2024 году, при этом на рынке США было продано почти 80 миллиардов евро лекарств, по данным Евростата.

Важно, что до сих пор фармацевтические препараты были исключены из так называемых взаимных тарифов, введенных в начале апреля, хотя Трамп начал расследование в соответствии с разделом 232 в отношении последствий для национальной безопасности опоры на иностранное производство.

"Европейские фармацевтические компании, такие как Novo Nordisk, датский производитель препарата от ожирения и диабета Ozempic, и Sanofi, французский производитель лекарств, имеют значительное внутреннее производство. Но американские фармацевтические компании также построили крупные производственные базы в ЕС, особенно в Ирландии, где они воспользовались более низкой налоговой ставкой", - сказано в статье.

Авиакосмическая промышленность

Отмечается, что Boeing и Airbus импортируют детали для новых самолетов из разных регионов мира. Американский производитель самолетов, который закупает детали для своих самолетов из таких стран, как Италия и Япония, считается особенно уязвимым для тарифов Трампа.

Еще до пятничного объявления Ryanair - крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания и один из крупнейших клиентов Boeing - предупреждала, что может задержать поставки самолетов, если тарифы сделают их более дорогими.

Майкл О'Лири, генеральный директор Ryanair, заявил в этом месяце, что авиакомпания находится в "дебатах" с Boeing о том, какая сторона возьмет на себя расходы на тарифы.

Автомобили

Руководители автомобильных компаний немедленно обрушились с критикой на неспособность ЕС достичь соглашения с США о снижении 25-процентных тарифов, которые он ввел на иностранные автомобили и запчасти.

Интересно, что последние недели автомобильная промышленность надеялась, что Брюссель и Вашингтон достигнут соглашения по импорту автомобилей, особенно после того, как США достигли соглашения с Великобританией о 10-процентной тарифной ставке.

В настоящее время ЕС вводит 10-процентную пошлину на импорт автомобилей из США, в то время как США взимают только 2,5 процента.

Оливер Ципсе, генеральный директор BMW, предсказал в начале этого месяца, что тарифы Трампа на иномарки будут снижены с июля.

Важно, что США являются вторым по величине рынком для экспорта автомобилей из ЕС после Великобритании. В прошлом году ЕС экспортировал в США 757 654 новых автомобиля на сумму 38,9 млрд евро. По данным европейской автомобильной организации Acea, из США было импортировано всего 169 152 новых автомобиля на сумму 7,8 млрд евро.

Продукты питания и напитки

Издание отмечает, что экспорт продуктов питания и напитков из ЕС в США на сумму 25 млрд евро невелик по сравнению с основными промышленными секторами, но он имеет большое политическое значение и, вероятно, станет объектом ответных мер с обеих сторон.

Двусторонняя торговля агропродовольственным сырьем, ингредиентами и готовой продукцией оценивается в 40 млрд евро. Многие орехи, фрукты и овощи, произведенные в США, попали в список возможных ответных мер со стороны Брюсселя, в то время как французское шампанское и итальянский сыр пармезан входят в число европейских продуктов, находящихся под угрозой ответных мер США.

Пошлины от Трампа - детали

Президент Дональд Трамп заявил, что рекомендует ввести тарифы в размере 50% на товары, поставляемые в США из Евросоюза. Глава Белого дома также пригрозил установить импортные пошлины на телефоны американской компании Apple, если они будут производиться не на территории США.

Позже он сказал, что уже не ищет соглашения с Евросоюзом: пошлины в размере 50% заработают с 1 июня.

"Я не ищу соглашения. Я имею в виду, что мы уже договорились. На уровне 50%. Но опять же, если они построят здесь свой завод, тарифа не будет. Если кто-то придет и захочет построить здесь завод, я могу поговорить с ним о небольшой отсрочке", - сказал американский лидер.

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