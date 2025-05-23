Оккупанты в очередной раз врут, что атакуют только военные объекты.

Российская Федерация угрожает Украине "адекватным ответом" на массированный налет дронов-камикадзе на ее территорию.

Министерство иностранных дел страны заявило, что с 20 мая до 08:00 23-го территорию России атаковали 788 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и ракет западного производства. Больше всего их возмутило, что били "вне зоны" так называемой специальной военной операции.

Оккупанты уверяют, что смогли уничтожить 776 дронов и ракет, но 12 беспилотников достигли цели. Также они пишут, что все "прилеты" якобы пришлись на гражданские объекты, вызвав разрушения и гибель гражданских.

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Российский МИД обвинил Украину в попытке сорвать прямые переговоры и нарушениях предыдущих перемирий, солгав, что Москва "неуклонно придерживалась" их:

"Разумеется, Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны киевского режима. В отличие от украинской стороны, целями будут выбирать исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса".

Массированный налет дронов на Россию

Начиная с 20 мая, Россия подверглась серии массированных атак беспилотников. В разных регионах страны, включая Москву, Тульскую, Брянскую, Белгородскую и Курскую области, фиксировали взрывы.

Россияне жаловались на пролеты дронов-камикадзе, работу противовоздушной обороны и пожары.

В сети сообщали о "прилетах" по цеху предприятия, на котором производили реактивные системы залпового огня, авиационные ракеты, тяжелые огнеметные системы и боеприпаса.

А Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался о поражении в Липецкой области одного из крупнейших в Российской Федерации производителей химических источников тока.

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