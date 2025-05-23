В течение трех лет этот отдел был едва ли не самым главным в Пентагоне, но теперь у США другие приоритеты.

Администрация Трампа намерена понизить статус "украинского" отдела Пентагона, который был едва ли не самым важным в Минобороны США в последние годы. Об этом пишет Defense News со ссылкой на трех бывших чиновников Пентагона и двух европейских чиновников.

По словам источников, в рамках масштабной перестановки политического аппарата Пентагона, отдел, ответственный за дела России, Украины и Евразии, будет переведен в отдельное управление, которое будет заниматься вопросами Европы и НАТО. Отмечается, что это не остановит его работу и не обязательно приведет к увольнению сотрудников, но свидетельствует о резком изменении приоритетов новой власти США по сравнению с их предшественниками.

С момента вторжения России в Украину в 2022 году, до того относительно малоизвестный офис, стал одним из главных, потому что помогал формировать политику США в отношении войны и руководил огромной суммой военной помощи Киеву. Этот отдел также сыграл важную роль в создании "формата Рамштайн" - группы из 50 стран, которые координируют военную помощь Украине.

Видео дня

Многочисленные источники отметили, что решение еще не окончательное, и что любые изменения будут частью более широкой реорганизации.

"Источники рассматривают потенциальное изменение как признак общего низкого приоритетного подхода Пентагона к Украине во времена второй администрации Трампа", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что после недельной паузы в марте США все еще помогают Украине разведывательными данными и присылают ранее запланированную помощь. Но Конгресс не одобрил никаких дополнительных программ финансирования для продолжения этих усилий, а Пентагон их не просил.

Трамп меняет внешнеполитические приоритеты США

Как писал УНИАН, по данным источников, Трамп прямо заявил европейским лидерам, что не намерен принуждать Россию к миру новыми санкциями или новой помощью Украине. Вместо этого он предлагает оставить Украину и РФ разбираться между собой.

Это не является слишком большой сенсацией, потому что до этого Трамп уже несколько раз публично говорил, что готов выйти из мирного процесса, если не увидит никакого прогресса.

Вас также могут заинтересовать новости: