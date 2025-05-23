Администрация Трампа намерена понизить статус "украинского" отдела Пентагона, который был едва ли не самым важным в Минобороны США в последние годы. Об этом пишет Defense News со ссылкой на трех бывших чиновников Пентагона и двух европейских чиновников.
По словам источников, в рамках масштабной перестановки политического аппарата Пентагона, отдел, ответственный за дела России, Украины и Евразии, будет переведен в отдельное управление, которое будет заниматься вопросами Европы и НАТО. Отмечается, что это не остановит его работу и не обязательно приведет к увольнению сотрудников, но свидетельствует о резком изменении приоритетов новой власти США по сравнению с их предшественниками.
С момента вторжения России в Украину в 2022 году, до того относительно малоизвестный офис, стал одним из главных, потому что помогал формировать политику США в отношении войны и руководил огромной суммой военной помощи Киеву. Этот отдел также сыграл важную роль в создании "формата Рамштайн" - группы из 50 стран, которые координируют военную помощь Украине.
Многочисленные источники отметили, что решение еще не окончательное, и что любые изменения будут частью более широкой реорганизации.
"Источники рассматривают потенциальное изменение как признак общего низкого приоритетного подхода Пентагона к Украине во времена второй администрации Трампа", - говорится в публикации.
Издание отмечает, что после недельной паузы в марте США все еще помогают Украине разведывательными данными и присылают ранее запланированную помощь. Но Конгресс не одобрил никаких дополнительных программ финансирования для продолжения этих усилий, а Пентагон их не просил.
Трамп меняет внешнеполитические приоритеты США
Как писал УНИАН, по данным источников, Трамп прямо заявил европейским лидерам, что не намерен принуждать Россию к миру новыми санкциями или новой помощью Украине. Вместо этого он предлагает оставить Украину и РФ разбираться между собой.
Это не является слишком большой сенсацией, потому что до этого Трамп уже несколько раз публично говорил, что готов выйти из мирного процесса, если не увидит никакого прогресса.