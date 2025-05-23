Ведущая российская судоходная компания "Совкомфлот" в первом квартале этого года понесла чистые убытки в размере 393 млн долларов. Такие данные приводит Reuters.
Компания также сообщила о падении доходов в первом квартале на 49% в годовом исчислении - до 278,5 млн долларов.
Основные убытки объясняют новыми западными ограничениями, которые привели к операционным проблемам, а также снижением доходов и простоем некоторых судов компании.
Поскольку весь бизнес "Совкомфлота" рассчитывается в иностранной валюте, компания понесла дополнительные убытки из-за укрепления рубля.
По мнению специалистов, эта ситуация ярко демонстрирует, что антироссийские санкции, введенные из-за войны в Украине, наносят значительный ущерб российской экономике, которая неуклонно слабеет.
Напомним, страны Запада ввели санкции против компании "Совкомфлот" и его флота в прошлом году. Предполагалось, что это уменьшит доходы Москвы от продажи нефти.
В январе США добавили новые суда "Совкомфлота" в список санкционных активов, а также отозвали американскую лицензию, выданную в прошлом году, которая позволяла некоторым судам работать вопреки санкциям.
"Совкомфлот" - справка УНИАН
"Совкомфлот" является крупнейшей судоходной компанией РФ и одним из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.
Из-за вторжения России в Украину, компания находится под санкциями США, стран ЕС и ряда других государств.
Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины обнародовали новую информацию о судах и их капитанах, которые задействованы в теневом флоте РФ.
Среди обнародованных лиц оказались капитаны судов, аффилированных с "Совкомфлотом".
Напомним, в начале года УНИАН сообщал, что руководство китайского портового оператора Shandong Port Group решило закрыть свои порты для танкеров российского "теневого флота", которые находятся под американскими санкциями.