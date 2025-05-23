На территории объекта возник пожар.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по ПАО "Энергия" в городе Елец Липецкой области РФ. Объект поразили в ночь на 23 мая подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Подтверждено попадание в район цели, зафиксирована серия взрывов.

"На территории объекта возник пожар. Подробная информация о последствиях поражения уточняется", - говорится в сообщении Генштаба.

В Генштабе подчеркнули, что ПАО "Энергия" - один из крупнейших в РФ производителей химических источников тока. Предприятие является единственным производителем батарей для модулей планирования и коррекции, устанавливаемых на авиационные бомбы.

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Также завод обеспечивает изготовление батарей для ОТРК "Искандер-М", крылатых ракет морского базирования и ряда универсальных аккумуляторов, применяемых в системах энергообеспечения специальной техники. Остановка работы ПАО "Энергия" может оставить часть военной техники и средств поражения российских оккупантов без критически важных элементов питания, добавили в Генштабе.

Напомним, УНИАН сообщал о поражении завода "Энергия в России в ночь на 23 мая.

Отмечалось, что продукция завода, в частности, используется в системах связи, управления, РЭБ, БПЛА, а также в производстве ракет "Кинжал".

Удары по России - актуальные новости

Как писал УНИАН, Российскую Федерацию на протяжении нескольких дней атаковали дроны-камикадзе, из-за налета беспилотников ограничивали работу российских аэропортов.

Так, 22 мая Министерство обороны РФ отчиталось, что с 20:00 20 мая до 8:00 22-го противовоздушная оборона сбила 482 беспилотника самолетного типа над территорией Белгородской, Орловской, Брянской, Курской, Рязанской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Ростовской, Калужской, Тульской, Московской и Владимирской областей. Еще три сбили над оккупированным Крымом и акваторией Черного моря.

Мэр Москвы Сергей Собянин в течение всего дня сообщал о сбивании дронов.

Тем временем в сети сообщали, что под ударом оказался Рязанский нефтеперерабатывающий завод, там якобы возник пожар. Местные власти призвали россиян не распространять информацию об "объектах атаки".

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