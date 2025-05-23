По его мнению, часть проблем также можно решить за счет внутренней миграции.

Украина имеет проблемы из-за нехватки рабочей силы, говорит глава "Офиса миграционной политики" Василий Воскобойник.

В комментарии для статьи УНИАН он высказал мнение, что страна может стать привлекательной для трудовых мигрантов из Центральной Азии, Южного Кавказа и Юго-Восточной Азии, поскольку в этих регионах заработные платы ниже, а найти работу значительно труднее.

По словам Воскобойника, Украина также может заинтересовать трудовых мигрантов, которые работали в Евросоюзе, но потеряли работу из-за сокращения, или беженцев из стран, охваченных конфликтами. Впрочем, он добавляет, что на глобальном рынке труда Украина пока не является конкурентной из-за войны, инфраструктурных рисков и правовой неопределенности:

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"Однако это не означает, что привлечение иностранных работников невозможно. Мы можем быть интересны работникам из стран с низким уровнем жизни или ограниченными возможностями легального трудоустройства. Но для этого необходима новая миграционная стратегия, ориентированная на привлечение трудовых ресурсов из других стран".

Так, часть проблем можно решить без иностранцев, а за счет внутренней миграции и тех, кого раньше брать на работу не хотели. Эксперт по миграции настаивает, что переобучение является главным требованием времени. По его словам, до сих пор нет действенной программы, которая бы направила эти процессы в выгодное стране русло. Ведь даже внутренне перемещенные лица не очень желают переучиваться и расширять свой кругозор.

"Это показатель высокой социальной инерции. Люди не готовы меняться, даже когда изменения диктует сама реальность. В городах - перенасыщение образовательных кадров и нехватка технического персонала, в селах - дефицит любых квалифицированных кадров. Низкая мобильность безработных - одно из самых больших препятствий для сбалансирования рынка труда", - добавил Воскобойник.

Нехватка рабочей силы в Украине

Напомним, из-за полномасштабной войны значительная часть населения выехала за границу. Кроме того, страна сталкивается с демографическим кризисом.

По мнению экспертов, чтобы обеспечить восстановление экономики и конкурентоспособность на международном рынке, Украина в ближайшие годы, вероятно, будет открывать возможности для привлечения иностранных работников.

По данным Центра экономической стратегии, в 2024 году средний уровень безработицы снизился до 14,3%, тогда как в 2023 году он составлял 17,4%, а в 2022-м - 18,5%.

Эксперты отмечают, что нехватка работников усилила конкуренцию между работодателями, что, в свою очередь, способствовало росту реальных заработных плат - даже по сравнению с довоенным уровнем.

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